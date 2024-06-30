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藝文 > 品風格 > 城巿散步

5-5【藝週末．城市散步】讀這本書，就是在台北生存的一百個理由

2024/06/30 05:30

曾經因為哪一本書，更認識台北市嗎？

廖志峰：出身大稻埕的莊永明老師，所寫的《台北老街》是認識台北城身世和街道最重要的指南，文史資料豐富。

何致和：《在台北生存的一百個理由》，雖然書中有很多理由已經消失了，但還是得繼續在台北生存下去。

寺尾哲也：瀟湘神《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》描繪架空歷史裡的台北城，令人心癢。在這邊敲碗作者趕快出續集！

請簡短介紹您的最近一本著作。

廖志峰：《流光．散策：我的中年生活》是這幾年在街區漫走的隨筆總成，也是工作人生的側寫，留住時光裡的人情回憶。

《流光．散策》。（允晨出版）

何致和：《地鐵站》，一本以台北市捷運為原型的小說，不過寫的不只是台北人的事。

《地鐵站》。（木馬出版）

寺尾哲也：《子彈是餘生》描寫人類被推到極限的荒蕪風景，適合下班後一邊放鬆小酌一邊隨意閱讀。

《子彈是餘生》。（聯經出版）

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