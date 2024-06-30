5-4【藝週末．城市散步】最佳台北市伴手禮：綠豆黃？火燒柑？濃厚奶油餅乾？

如果最愛的作家到台北市玩，會安排哪一處做為必遊景點？

廖志峰：我喜歡帶作者，特別是外國作家到迪化街喝茶或喝咖啡，尤其是南街得意。

南街得意的茶套餐。（南街得意提供）

何致和：陽明山國家公園。去二子坪看蝴蝶，小油坑看火山，竹子湖吃土雞，然後再去泡溫泉看夜景。

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陽明山國家公園小油坑。（資料照）

寺尾哲也：外國人的話會想要安排台北車站前的補習街，體驗獨一無二的台式青春風情。本國人的話可能會安排芝山岩，可以一次滿足自然景觀和人文歷史兩方面的興趣。

芝山岩史蹟公園入口。（資料照）

您最推薦的台北市伴手禮？

廖志峰：因為喜歡喝咖啡，我買的伴手禮通常是和生御品的綠豆黃。

綠豆黃。（和生御品提供）

何致和：陽明山橘子，又名火燒柑，季節限定，最佳享用時間是滿山櫻花盛開之時。

寺尾哲也：「but. we love butter」的濃厚奶油餅乾。六片要四百多，夭壽貴，但夭壽好吃。一不小心就會自己默默吃完整盒。

濃厚奶油餅乾。（but. we love butter提供）

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