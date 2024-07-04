【藝術文化】第35屆傳藝金曲獎入圍揭曉 駱維道 邱坤良獲特別獎

傳藝中心副主任鄒求強（左起）、評審團戲曲表演類召集人紀慧玲、評審團總召集人暨音樂類召集人樊慰慈、傳藝中心主任陳悅宜、典禮主持人許富凱、宣傳大使曹雅雯、總導演曾慧誠、藝術總監Akibo，共同宣布第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月31日舉行。（記者董柏廷攝）

NSO江文也紀念專輯 秀琴歌劇團鳳凰變各獲7項提名

音樂學家駱維道獲得音樂類特別獎。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮，以「日日—成為閃耀的光」為題，由躍演音樂劇團藝術總監曾慧誠擔任總導演，將於8月31日在戲曲中心登場。昨（3）日舉行入圍名單公布記者會，共有95組創作者、38件作品入圍，今年特別獎則由音樂學家駱維道及戲劇學者邱坤良獲得。

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戲劇學者邱坤良獲得戲曲表演類特別獎。（傳藝中心提供）

陳悅宜指出，由於疫情不若前幾年緊張，生活逐漸恢復原狀，第35屆傳藝金曲獎頒獎典禮恢復於8月舉行。「本屆音樂類報名件數為382件，戲曲表演類報名件數為315件，值得注意的是，戲曲表演類報名件數相比上一屆增加了近15％。」

音樂類特別獎得主駱維道是台灣資深的民族音樂學者，聖歌作品超過300首，創作跳脫西方功能和聲的影響，突顯東方旋律之美。做為聖樂出版編著者，他主編的長老教會《聖詩》（2009）展現了世界音樂觀點與創作能力，創造了全新的「吟詩」風格。駱維道的成就來自於對信仰與音樂的深厚理解與熱愛，展現了他在學術、創作和宗教音樂推廣上的卓越能力。

戲曲表演類特別獎得主邱坤良是國立台北藝術大學名譽教授，從事台灣戲曲研究歷經半世紀，他透過田野調查、活動策展、學術著述、文學創作、演出評論、導演編創，記錄保存並建立史論，是台灣戲曲研究先驅，為台灣戲曲的發展留下深遠的影響。

此外，今年音樂類以NSO推出的《傳承與展望—江文也紀念專輯》入圍最多獎項，包括最佳藝術音樂專輯獎、最佳專輯製作人獎、最佳演奏獎、最佳演唱獎及最佳作曲獎等5項提名，其中最佳演唱獎更同時有3位音樂家入圍，使其總計獲得7項提名；而戲曲表演類則是秀琴歌劇團的《鳳凰變》表現亮眼，獲最佳年度作品獎、最佳導演獎、最佳演員獎、最佳青年演員獎、最佳作詞獎、最佳編劇獎及最佳音樂設計獎等7項提名。

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