【自由副刊】 張曉婷／林榮三文學獎我最愛……〈翻譯一個早晨──給自惠明學校畢業的盲兒JY〉

（第四屆新詩獎三獎．林德俊）

◎張曉婷

初讀這首以母者視角寫給盲兒的詩，為其溫暖的筆觸動容。詩中將一個早晨的萬物情態、憂哀歡喜，透過聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等視覺以外的知覺摹寫，建構出更形遼闊的感知世界。

隨著年歲漸長，不同時期重溫此詩，卻發現五感之外還有最重要的「心覺」。敘寫中的盲兒，彷彿映照著自己生命階段中遭逢的心盲。

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一段膠著的情感關係、親情滯礙，甚至自身內外失衡的種種衝突掙扎時刻，都讓人想起越過屏障、讀懂彼此的這個早晨，那份一日之始的初心。

「如果陽光空氣水，便能信雅達╱如果透明，便無須翻譯」。

解譯的密碼原來不是「五感」，而在於那顆心。●

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