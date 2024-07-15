自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張曉婷／林榮三文學獎我最愛……〈翻譯一個早晨──給自惠明學校畢業的盲兒JY〉

2024/07/15 05:30

（第四屆新詩獎三獎．林德俊）

◎張曉婷

初讀這首以母者視角寫給盲兒的詩，為其溫暖的筆觸動容。詩中將一個早晨的萬物情態、憂哀歡喜，透過聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等視覺以外的知覺摹寫，建構出更形遼闊的感知世界。

隨著年歲漸長，不同時期重溫此詩，卻發現五感之外還有最重要的「心覺」。敘寫中的盲兒，彷彿映照著自己生命階段中遭逢的心盲。

一段膠著的情感關係、親情滯礙，甚至自身內外失衡的種種衝突掙扎時刻，都讓人想起越過屏障、讀懂彼此的這個早晨，那份一日之始的初心。

「如果陽光空氣水，便能信雅達╱如果透明，便無須翻譯」。

解譯的密碼原來不是「五感」，而在於那顆心。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應