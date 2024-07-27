【藝術文化】2024台北國際合唱音樂節開幕 為期10天齊聚世界美聲

TICF開幕嘉年華，主辦單位與國內外表演團隊合影。（台北愛樂文教基金會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕年度合唱盛事「TICF台北國際合唱音樂節」昨（26）日起跑，為期10天的活動，開幕儀式在優美古典的國立台灣博物館大廳舉行，首次應邀來台的西班牙巴斯克雷歐亞少年合唱團（Leioa Kantika Korala）現場演出，為音樂節揭開序幕。

西班牙雷歐亞少年合唱團於TICF開幕嘉年華上活力獻唱。（台北愛樂文教基金會提供）

由於近日強颱凱米過境，原本主辦單位非常擔心音樂節的節奏會被打亂，台北愛樂文教基金會執行長丁達明說：「我們不停聯繫追蹤雷歐亞的航班狀況，很幸運的是他們在杜拜有順利轉機及起飛，並於昨（25）日下午順利抵台。」雷歐亞少年合唱團的創辦人暨指揮阿斯圖雷茲（Basilio Astúlez）表示，在西班牙時就聽說颱風的消息，因為從來沒遇過颱風，所以一度擔心，還好一路上都很順利。

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雷歐亞少年合唱團在開幕獻唱了〈和平祈禱文〉等3首歌曲，阿斯圖雷茲向台灣觀眾介紹，他們的團隊是由北西班牙最重要的音樂學校學生所組成，目前學生數為45位，不同年齡層，是公開招募的合唱團，「我們將帶來巴斯克音樂及其他國際作曲家的作品。」阿斯圖雷茲說，「我們演唱世界各地的作品，希望孩子們可以接觸到不同的文化與特色；當然，巴斯克地區的文化與作品也是非常重要的。」不僅委託作曲家或編曲家創作，截至目前為止，已經首演發表了近50首新的巴斯克作品，因此在世界的合唱比賽或音樂會上，都會演唱巴斯克民謠及樂曲。

本屆TICF於7月26日至8月4日熱情開唱，邀集了來自印尼、挪威、西班牙頂尖合唱團，與台北愛樂合唱團等10餘個台灣優秀團隊，於台北國家音樂廳、宜蘭、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等地巡演共25場音樂會，內容結合台北國際合唱大賽、國際合唱音樂營及午間音樂會等活動，可說是相當豐富的合唱饗宴。

開幕音樂會「布魯克納《感恩頌歌》」將於7月28日晚間在台北國家音樂廳登場，由旅美台灣青年指揮家楊書涵率領台北愛樂合唱團、青年管弦樂團，以及多位國內頂尖聲樂家演出布魯克納經典之作《感恩頌歌》（Te Deum）等名曲。

壓軸的閉幕音樂會，則將於8月4日由駐節指揮豪勒隆（Gábor Hollerung）率領TICF節慶合唱團、台北愛樂合唱團、青年合唱團、台師大合唱團及台北愛樂青年管弦樂團共同演出威爾第的《安魂曲》（Messa da Requiem），更邀請到女高音鄭思筠、女低音石易巧、德國男高音弗蘭克（Markus Francke）及男低音黃譯陞，擔任《安魂曲》的演出嘉賓。音樂節詳情可詢臉書粉絲專頁或官網（www.ticf.tw）。

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