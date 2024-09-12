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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 葉琮／母體

2024/09/12 05:30

◎葉琮◎葉琮

◎葉琮

彼時，妳能感覺一個宇宙，在肚腹深邃處成形，一場瑰麗的膨脹，一場無聲的大爆炸，那一瞬凡人也被賦予某種神力，讓妳開天闢地。

彼時，妳能想像一副神奇的臉孔，就要浮現，眉梢繫著妳，眉尾連著他，眼睛洞照妳，眼光閃耀他，眼神像小鹿，映出瀲灩波光，好奇而不遺漏世界的種種細節。

彼時，妳能接收兩個不同時空的默契，隔著層肚皮，能耐住光年的暈，反向傳遞，像來自山谷的脈搏，像橫跨海洋的回音，即使無法看清，妳仍執意相信，他不僅只是腹部超音波顯影的一尾魚，流星翩翩落下，星雲在打繞，星系不過是指尖塵埃。

當他終於踏著無重力，停泊這個次元，平衡妳失重的時間，是他，領先妳更多，往返，穿梭，無盡陳舊的宇宙都因他，開始擁抱一個新視野。●

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