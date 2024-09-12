限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 葉琮／母體
◎葉琮
◎葉琮
彼時，妳能感覺一個宇宙，在肚腹深邃處成形，一場瑰麗的膨脹，一場無聲的大爆炸，那一瞬凡人也被賦予某種神力，讓妳開天闢地。
彼時，妳能想像一副神奇的臉孔，就要浮現，眉梢繫著妳，眉尾連著他，眼睛洞照妳，眼光閃耀他，眼神像小鹿，映出瀲灩波光，好奇而不遺漏世界的種種細節。
請繼續往下閱讀...
彼時，妳能接收兩個不同時空的默契，隔著層肚皮，能耐住光年的暈，反向傳遞，像來自山谷的脈搏，像橫跨海洋的回音，即使無法看清，妳仍執意相信，他不僅只是腹部超音波顯影的一尾魚，流星翩翩落下，星雲在打繞，星系不過是指尖塵埃。
當他終於踏著無重力，停泊這個次元，平衡妳失重的時間，是他，領先妳更多，往返，穿梭，無盡陳舊的宇宙都因他，開始擁抱一個新視野。●
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應