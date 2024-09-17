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【自由副刊】 莊芳華／《種土》觀影

2024/09/17 05:30

「種土」，必須清理土壤裡的塑膠垃圾。（無米樂影像工作室提供）「種土」，必須清理土壤裡的塑膠垃圾。（無米樂影像工作室提供）

紀錄片導演顏蘭權，以八年時間拍攝《種土》。（無米樂影像工作室提供）紀錄片導演顏蘭權，以八年時間拍攝《種土》。（無米樂影像工作室提供）

◎莊芳華

酷暑的大熱天，我克服了自己老喜歡蝸居，不喜歡出門的習性，在6月30日，與吳晟一同上台北威秀影城看電影。

導演顏蘭權過去拍攝完成的影片，我看過多部，《牽阮的手》、《無米樂》等影片，都曾深深撼動過我的心靈，至於最新完成的這部《種土》，它所要表現的題材，更與我生平所追求的「好土」信念相通，所以我一定要去參加這場首映會。

當我穿越威秀大樓，光彩炫亮的影城入口，進入寬敞舒適的影院，接著一連串手法新穎的新上市影片，取其精華片段，跳躍播放，炫眼誇張的預告片呈現之後，今天的「正片」，在濃濃台灣味的音樂聲中開演了，一幅幅筆觸粗獷的炭筆素描圖，像棕黑色的土壤一樣，帶出整部與影城周邊的繁華氣氛，不同基調的電影――《種土》。

《種土》，這部紀錄片，是導演顏蘭權與兩位主角人物「阿仁」、「安和」，還有他們生活在一起的家人，所共同譜寫出來的真實生活故事。主角之一「阿仁」，一個之前在先進科技公司上班，每天在電腦前動手指頭的程式工程師，自稱是看了顏蘭權導演所拍攝的《無米樂》電影後，才開始思索台灣農業的問題，才有了「種土」這件事的發想與實驗。

熱情充沛、辭掉高薪，帶著家人轉行投入「種土」的阿仁。（無米樂影像工作室提供）熱情充沛、辭掉高薪，帶著家人轉行投入「種土」的阿仁。（無米樂影像工作室提供）

影片的另一線主角「安和」，是個傳統農民，長年以來在自家小農場上勞動生產。他沒有依循現代農業的慣行耕種法，堅持以不施農藥，靠手工抓蟲，不施化學肥料，靠落葉、棄果醃成堆肥的自然農法，來照管自家的果樹園。

【自由副刊】 莊芳華／《種土》觀影《種土》主角之一安和，和他的有機專區實驗田。
（無米樂影像工作室提供）

兩位主角的戲分交錯呈現，安和是個「道法自然」的生活實踐者，阿仁則是懷抱著改造社會理想的知識人，整部片的人物，不只「阿仁」和「安和」，更包含了他們的「牽手」和可愛至極的子女們。在眾多家庭人際疏離、價值感迷失的時代，看見這兩家人協力工作，個個刻苦耐勞，又不失天真爛漫的溫暖家庭組合，也令人敬佩又羨慕啊。

每個人都在創造自己的人生故事，那是一輩子的書寫，而導演只是插入了其中的八個年頭。她扛著機器追尋、攝影了1800小時，剪成150分鐘，毫無冷場的影片，緊緊扣住我們的專注欣賞。影片播放結束後，戲院裡的氣氛非常凝重，所有觀眾都安靜沉思。導演顏蘭權上台主持觀影後與觀眾的對話，座談會最後，導演請工作人員遞上麥克風，邀請吳晟講幾句話，吳晟頻頻搖手推卻，不說話。

為什麼吳晟專程搭車上台北觀影，卻不說幾句鼓勵或討論的話呢？只有坐在他旁邊的我知道，因為他正在落淚，他情緒激動無法說話。連我這種性情平穩、思維理性的人，看影片時都忍不住落淚了，何況熱情如吳晟呢！

「成長於土的，必須回歸於土。」這句話，闡述了自然界圓滿運行的道理，是人人能懂的自然哲學，卻不是人人能依循實踐的生活規範。為了滿足更便利，更大量的消費需求，今天台灣的農業生產，必須不停施加藥物、化學品，不斷榨取地力，才能有收成。長年這樣的種作方式，土地欠缺大自然有機質的回歸循環，就好像富豪人家供養著揮霍家產的敗家子一樣，讓台灣美好的土地日漸趨向死亡。

台灣土地因為長年使用化肥與農藥，漸漸成為「死土」。（無米樂影像工作室提供）台灣土地因為長年使用化肥與農藥，漸漸成為「死土」。（無米樂影像工作室提供）

「阿仁」的知識良知與熱情發想，想要為台灣的農業生產與糧食消費之間，創造一條能夠「成長於土，回歸於土」的生態鏈結，很有勇氣地辭掉高薪職業，帶著家人轉行投入攪動爛泥的「種土」工作。浪漫發想、起身行動、刻苦耐勞的意志力，阿仁的一家人都不缺，但是整個逐夢運作過程，最終卻被難以解決的垃圾大潮淹沒了。看著阿仁一家人，蹲在堆肥山掏垃圾的畫面，我心裡真是難過。影片中一個鏡頭，阿仁撿起一小細片進口水果的貼紙，苦笑說道：「紐西蘭產。」身為家庭主婦的我頗有感觸，每一次在削水果時，我都必須把那小小的貼紙撕掉，才能把水果皮放進自家的堆肥桶，我對那些像牙籤，拉環，橡皮筋，棉花棒等等愈細小的垃圾，愈覺得痛恨。

我覺得，如果從市場上運回來的每一車報廢蔬果菜渣，都有預先將垃圾剔除，只留純淨有機物質，憑阿仁那一股實幹的意志力，他的「種土事業」是會成功的，搞不好如今他已經是個「種土企業」達人了。但是，終究他被垃圾打敗了。

影像的最後一幕，阿仁一身都市新貴穿著，拎著旅行箱，回科技界謀生，告別他的「種土之夢」，再度捲進消費社會的齒輪中。紀錄片以如此藝術美學的手法殺青、上演，但是全片的主題：「種下好土」的可能，依然潰敗在殘酷的社會現實當中。

至於「安和」，農活是他的謀生職業，也是他的生活態度。安和用比較友善土地的耕種方法，來經營他的果樹園，靠自然力培養的棗子比較小顆，外相總沒有靠藥物，營養素養出來的果子那麼精美，安和稱它「珍珠棗」。影片中，我看見安和拿著修枝剪，切開棗子，放進缺了門牙的口裡嚼一嚼，很自信地說道：「嗯！這才是好吃。」我頗有同感。因為棗子生產的季節，我的家人也喜歡採購安和家生產的棗子來吃，吃起來特別安心。

友善土地，是安和長年來的生命信念。這種生產模式，必然比慣行用藥的農法，要承擔更大量的勞力工作；難以預期的自然災損，更多也更瑣碎，所以在收成與獲利的成績上，兩夫婦維持得很辛苦，連孝順來幫工的子女都頻頻搖頭說道：「做不下去啦！」但是安和就像那些仍然對土地不離不棄的傳統農民一樣，「歡喜做，甘願受。」繼續過著「道法自然」的生活實踐。

我覺得台灣的消費大眾，或許也能和我一樣，不要嫌棄友善耕種農民所生產的「醜果」（其實一點也不醜，而且很自然美），支持友善耕種小農的生產品，成為我們消費選項的主流，支持友善耕種者起碼的經濟回饋，也是一種理念與生活實踐的美好結合吧。

讓土裡生，土裡長的，再度回歸於土，是維持生產、消費、分解圓滿循環的食物鏈，是大化永續運行的基本法則。這看似「玄學」的道理，如果人類社會願意去實踐，也是有可能的。但這不應該只是少少幾個人的事情，而是所有愛惜這片土地的人，都應該努力去實踐的生活態度。

一個擁有起碼獲利率的果菜市場，應該有足夠資源，能夠推動果菜渣與垃圾分離的「基本」工作吧？然而台灣的果菜批發市場，以商業利益為營運最高取向，至於環境永續的公益性考量，則不在運作重點之內，長年來輕率經營，因循市場陋習，不求更精進，放任有機質與垃圾混合丟棄，既浪費資源又汙染大地。如果政府的政策，能督促位在全民消費鏈前端的市場，做好有機質和垃圾分離的工作，搞不好《種土》這一部紀錄片，會以雙喜的局面完成呢！

但是，終於科學園區要來了，又一處輝煌大開發計畫興起來了。阿仁的種土農場，究竟培養了好土，還是掩埋了垃圾？一切似乎都不重要了。因為所有混著垃圾的好土，也終究會被淹沒在科學園區的水泥城鎮底下。

心情雖然難過，看見影片能上演，覺得台灣人「守護好土」的願望又跨出了一步。拍攝期間，兒子志寧有機會參與其中一段音樂編曲，我感覺與有榮焉，我家的田土，也曾蒙受阿仁所創造的「好土堆肥」的滋養，我也吃過那些最後卻被丟棄的鳳梨小果，無論是那麼酸甜甘美的小鳳梨，還是「珍珠小棗子」，美味口感和其中所蘊含的自然哲思，都令我無法忘懷。●

台灣首部關注農業土壤議題紀錄片《種土》，記錄南部小鎮兩名農人不捨土壤長期受到人為傷害，秉持自然為台灣下一代傻傻種土的故事。9月20日起全台上映，詳情可上網：ssur.cc/kySzYdqw。

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