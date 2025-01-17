【自由副刊】 林建隆／魚夫：漫畫中有評論，評論中有漫畫

◎林建隆

◎林建隆

1999年某日，魚夫紅著眼眶告訴我他父親去世了，希望我幫忙寫一首新詩，還說國會需要文學養分，到時會請上過他節目的立委到告別式場聽我朗誦。他那時當紅，主持饒富趣味的電視政論節目，廣受歡迎。告別式當天我準時到場，發現他果真把整個國會都搬了過來。事後我跟他開了個玩笑：「將來我過世，你可要畫一幅漫畫或寫一篇悼文還給我喔？」不料一向機智的他，竟傻笑著答不出話來。我此刻邊打字邊回顧他那傻笑，不覺雙眼有些溼潤，鍵盤一片模糊。

魚夫作評論，若只需四個畫面即可完成，就畫漫畫；若超過四個畫面才能完成，就寫文章。所以讀者看他的漫畫才會像在讀文章，讀他的文章又像在看漫畫。他的創作啟動程序是先有圖像，才有想法，再讓想法與圖像折衝磨合，最後得出他想要的一體兩面的意象。我寫詩的過程也是一樣。我們相處時，只要提及新作，幾乎都在談圖像的原貌、變體和延伸，鮮少論及想法，因為想法已被意象承載。

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魚夫的評論技巧主要是暗諷，手法有反諷、處境暗諷和戲劇暗諷。一般人常將暗諷與諷刺、譏刺混為一談。事實上暗諷（irony）是一種文學技巧。它就像一把刀，本身並無動機，用於手術即為善意批評的諷刺（satire）；用來行凶就是惡意傷人的譏刺（sarcasm）。身懷暗諷絕技的魚夫，從不為私利或私怨而傷人。他一生與人為善，不懷仇恨。他臧否人物、針砭時弊、批判威權用的都是手術刀般的諷刺，冀望官場更為清明，社會更為進步，國家更為民主。他無私的良善立意，高明的暗諷手法，幽默的漫畫筆調，往往讓被他「開刀」的高官政要體無完膚之際，仍不由得捧腹噴鼻。

魚夫的評論就是他的一生，而他的一生令人歎為觀止。●

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