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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 栩栩／燒臘風雲

2024/09/20 05:30

◎栩栩◎栩栩

◎栩栩

午餐時間，燒臘店高高掛出燒鴨油雞叉燒肝腸，玻璃櫥裡一整排熟紅且油光淋漓的精肉當街攬客，勾得人黯然銷魂。

店內伙計統共三人，男的斬肉，另兩位少婦負責打菜結帳，流水線拼出一碟又一碟飯。燒臘組合多樣，雞鴨豬任君選配，可變化出三四五六寶；副菜則恆常是一濃二淡，濃的是紅燒豆腐或粉絲，淡的是炒時蔬，萬年如一日，倒也沒見誰抱怨過。最後舀杓蒸蛋，淋蔥油，一碟似模似樣的午飯轉瞬送上桌。

味美，出餐快，價格又實惠，非要雞蛋裡挑骨頭的話，大概是排煙設備過分老舊，無論內用外帶總不免燻了滿身臘味。幾次堂食，邊吃邊看伙計在熱氣中篤篤篤地斬肉，手腳麻利，同時嘴上一刻不得閒──這伙計有個毛病，因親近，或別的緣故，說話老愛揩女同事幾句油，尺度經常令人捏把冷汗；少婦們卻一臉淡定，時而隨口敷衍，時而直接反嗆回去。三人湊成一台戲，不僅零冷場，二對一，勝負亦無懸念可言，一眾食客往往也就當下飯的免費連載看了。

今日的戲演完了，明日還有。日日上演相同的戲碼，卻因著真假難辨之故，並不膩煩。偶爾，我也跟著皺眉或竊笑，但始終牢記一點：偷聽的最高準則不外乎有耳無喙。彼處，煙硝聚而復散，這廂我頭一低，繼續假裝若無其事地扒我的雞鴨飯。

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