自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】故宮與台灣維基簽署合作備忘錄 推動文物資料全球共享

2024/09/27 05:30

故宮與台灣維基媒體協會簽署合作備忘錄，左起台灣維基媒體協會秘書長王則文、理事長陳瑞霖、故宮副院長黃永泰、余佩瑾。（故宮提供）故宮與台灣維基媒體協會簽署合作備忘錄，左起台灣維基媒體協會秘書長王則文、理事長陳瑞霖、故宮副院長黃永泰、余佩瑾。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院與台灣維基媒體協會昨（26）日簽署合作備忘錄，由故宮副院長黃永泰、台灣維基媒體協會理事長陳瑞霖代表簽署，故宮副院長余佩瑾、台灣維基媒體協會秘書長王則文見證，盼透過雙方合作，推廣故宮Open Data加值運用與促進文物資料開放近用，同時加強資訊的質與量，為後續各式AI應用奠定基礎。

故宮自2013年起即積極推動資料開放，至今已開放超過40萬張文物圖檔供大眾免費使用。故宮副院長黃永泰表示，維基是目前國際最大開放社群，旗下的維基百科更是許多大眾認識博物館的重要管道，企盼藉由本次合作，能讓故宮以更豐富多元的方式與大眾互動。

此次合作除將故宮開放資料注入維基平台，未來雙方將共同舉辦地方WIKIDATA編輯工作坊、維基百科條目編修等活動，鼓勵更多民眾參與，共同豐富故宮文物相關內容，讓故宮的文化資產在國際上產生更深遠的影響力。

台灣維基媒體協會理事長陳瑞霖則指出，維基的核心理念是知識分享、開放內容與協同寫作。近年來與全球各大博物館及藝文組織合作，推動各館所典藏資料的WIKIDATA建置與運用，藉此達到整合、串接與共享知識的效果，也希望透過與故宮合作，帶動台灣藝文開放領域邁向嶄新的未來。

至於維基百科上原來就有故宮的條目，雙方合作後更具前瞻性的意義是什麼？對此，故宮數位資訊室主任謝俊科表示，未來將有直接來自故宮更豐富詳實的資訊，以及相關連結網址，也會固定巡邏控制品質，確保提供更正確的資訊；而透過維基平台，則可結合開放領域社群的影響力，被全球各地的學者、研究人員，以及對文化藝術有興趣的民眾所共享與應用。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應