【藝術文化】故宮與台灣維基簽署合作備忘錄 推動文物資料全球共享

故宮與台灣維基媒體協會簽署合作備忘錄，左起台灣維基媒體協會秘書長王則文、理事長陳瑞霖、故宮副院長黃永泰、余佩瑾。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院與台灣維基媒體協會昨（26）日簽署合作備忘錄，由故宮副院長黃永泰、台灣維基媒體協會理事長陳瑞霖代表簽署，故宮副院長余佩瑾、台灣維基媒體協會秘書長王則文見證，盼透過雙方合作，推廣故宮Open Data加值運用與促進文物資料開放近用，同時加強資訊的質與量，為後續各式AI應用奠定基礎。

故宮自2013年起即積極推動資料開放，至今已開放超過40萬張文物圖檔供大眾免費使用。故宮副院長黃永泰表示，維基是目前國際最大開放社群，旗下的維基百科更是許多大眾認識博物館的重要管道，企盼藉由本次合作，能讓故宮以更豐富多元的方式與大眾互動。

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此次合作除將故宮開放資料注入維基平台，未來雙方將共同舉辦地方WIKIDATA編輯工作坊、維基百科條目編修等活動，鼓勵更多民眾參與，共同豐富故宮文物相關內容，讓故宮的文化資產在國際上產生更深遠的影響力。

台灣維基媒體協會理事長陳瑞霖則指出，維基的核心理念是知識分享、開放內容與協同寫作。近年來與全球各大博物館及藝文組織合作，推動各館所典藏資料的WIKIDATA建置與運用，藉此達到整合、串接與共享知識的效果，也希望透過與故宮合作，帶動台灣藝文開放領域邁向嶄新的未來。

至於維基百科上原來就有故宮的條目，雙方合作後更具前瞻性的意義是什麼？對此，故宮數位資訊室主任謝俊科表示，未來將有直接來自故宮更豐富詳實的資訊，以及相關連結網址，也會固定巡邏控制品質，確保提供更正確的資訊；而透過維基平台，則可結合開放領域社群的影響力，被全球各地的學者、研究人員，以及對文化藝術有興趣的民眾所共享與應用。

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