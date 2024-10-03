【藝術文化】細品「113號宇宙」舊物染繪 探索都會客家「念物譬」

「念物譬」展，以舊物染繪法，結合藍染技術，傳達對於惜物的思想與情感。（台北市客家文化基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕財團法人台北市客家文化基金會以「都會客家」為徵件主題，公開徵求與當代客家社會議題相關之展覽。「念物譬―113號宇宙的客家思念文物展」以舊物染繪法結合藍染技術，也傳達對於惜物愛物的思想與情感。即日起至11月3日，在台北市客家文化主題公園客家文化中心3樓登場。

客委會主委暨客基會執行長周羿希表示，透過展覽徵件推動客家藝術發展，期待透過當代觀點的交流，打開民眾對客家文化的新視野。

請繼續往下閱讀...

策展人王昭華以「念物癖」和「戀物譬」為核心，將植物染色工藝融入客家族群惜福愛物、勤儉的價值觀，探討對物件的執著與情感投射，通過舊物件、記憶與客家生活色彩再創作，呈現多元思考下的個人情感和思想。

展覽分4子題，分別是「伊衣、不捨：再生衣情境裝置藝術」以回收素材，如衣服、窗簾布等具有生活連結特質的物件，透過植物染、蠟染工藝進行再創作；「外在情感：宇宙自然色彩的情緒創作」蒐集生活中具有回憶價值的舊物件，經由植物顏料的拼貼、刷繪，將物件背後的故事情感與情緒價值呈現出來；「思念的出土文物：情感的化石」則以化石呈現出遠古時期的生物型態，客家族群透過傳統植物染織布料，將物件與隱密情感封存於其中；「回憶的多元宇宙：客家再生工藝情境投影展區」，應用回收素材進行植物染創作，保留衣物的細節在作品上，讓這些原先存在的設計融入植物染，形成共生的藝術型態。

展間除了特色物件之外，策展人亦發揮巧思，在展示裝置空間中透過數位資訊，讓民眾可以使用手機觀賞到更生動有趣的展件。展覽詳詢台北市客家文化主題公園官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法