【藝週末．國際藝聞】東京半藏門博物館「小川晴暘與飛鳥園 百年之旅」攝影展

小川晴暘作品〈中宮寺 菩薩半跏像（傳如意輪觀音菩薩像）右斜側面〉，飛鳥園藏©Askaen.inc。（半藏門博物館提供）

文／朱懿琝

鄰近奈良國立博物館、坐落於奈良公園一隅的飛鳥園，由小川晴暘（1894-1960）創立於1922年，是專精拍攝佛像等文化遺產的照相館。任職於大阪《朝日新聞》攝影部的小川晴暘，受到鑽研日本飛鳥時代與奈良時代佛教藝術的會津八一鼓勵，創業開設飛鳥園，與享有「現代日本考古學之父」稱譽的京都帝國大學校長濱田青陵、作家志賀直哉、建築史學者天沼俊一、藝術史學者源豊宗等藝文界人士往來密切。小川晴暘熱愛東方藝術，曾前往雲岡石窟、韓國石窟庵和佛國寺、印尼婆羅浮屠遺址、柬埔寨吳哥窟等地拍攝佛教文化遺產，以全新視角致力於東方文物攝影的美學表現。

小川晴暘的第3個兒子小川光三（1928-2016）於1947年接手飛鳥園的管理和攝影工作。自1950年「文化財產保護法」頒布的5年間，他在日本文化財產保護委員會的委託下，前往全國各地拍攝國寶級佛像。小川光三認為：「佛像是精神的創造物，攝影者需要專注於表現隱藏在佛像當中的祈禱意念與遠古思想。」東京千代田區半藏門博物館至11月24日舉辦「小川晴暘與飛鳥園 百年之旅」攝影展，回顧飛鳥園支持文化財產保護活動、將佛像攝影提升至藝術境界的百年歷史。

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