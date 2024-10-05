自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

【藝週末．國際藝聞】從平凡中創造不平凡 菲利達．巴洛即興創作展

2024/10/05 05:30

菲利達．巴洛帶點俏皮又具危險性的裝置藝術。菲利達．巴洛帶點俏皮又具危險性的裝置藝術。

文．攝影／谷為陵

在將近60年的藝術生涯中，英國視覺藝術家菲利達．巴洛（Phyllida Barlow，1944-2023）從周遭環境中汲取靈感，創造出既帶點俏皮又具危險性的裝置藝術，令人印象深刻。在疫情期間過世的她，生涯首次全面性的回顧展「菲利達．巴洛：即興創作」（Phyllida Barlow：Unscripted），於英國西南部索美塞特郡的豪瑟和維思藝廊（Hauser & Wirth Somerset）展出至2025年1月5日。

菲利達．巴洛在創作生涯中，擅長使用身邊隨手可得、幾乎可算是被丟棄的物品，做為她的創作原料。在她眼中，這些都是有潛力被修復的東西，而她的工作就是讓這些物品再生成為藝術品。

無論是在雕塑、繪畫或裝置藝術上，她很早就開始挑戰現代藝術主義，從不停止創新的精神，讓她的作品在品質、體積或高度上，不斷地擴張、延伸至極限。菲利達．巴洛在創作時，腦海中並無一定的規畫，而是持續尋找機會，讓意外或錯誤發生，在這些近乎失控邊緣的創作過程中，產生出獨特的成果。因此，觀眾相對地，也會在與雕塑物件或畫廊環境的互動中，得到視覺上的震撼。

菲利達．巴洛擅長使用身邊隨手可得的物品進行創作。菲利達．巴洛擅長使用身邊隨手可得的物品進行創作。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應