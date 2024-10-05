【藝週末．國際藝聞】從平凡中創造不平凡 菲利達．巴洛即興創作展

菲利達．巴洛帶點俏皮又具危險性的裝置藝術。

文．攝影／谷為陵

在將近60年的藝術生涯中，英國視覺藝術家菲利達．巴洛（Phyllida Barlow，1944-2023）從周遭環境中汲取靈感，創造出既帶點俏皮又具危險性的裝置藝術，令人印象深刻。在疫情期間過世的她，生涯首次全面性的回顧展「菲利達．巴洛：即興創作」（Phyllida Barlow：Unscripted），於英國西南部索美塞特郡的豪瑟和維思藝廊（Hauser & Wirth Somerset）展出至2025年1月5日。

菲利達．巴洛在創作生涯中，擅長使用身邊隨手可得、幾乎可算是被丟棄的物品，做為她的創作原料。在她眼中，這些都是有潛力被修復的東西，而她的工作就是讓這些物品再生成為藝術品。

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無論是在雕塑、繪畫或裝置藝術上，她很早就開始挑戰現代藝術主義，從不停止創新的精神，讓她的作品在品質、體積或高度上，不斷地擴張、延伸至極限。菲利達．巴洛在創作時，腦海中並無一定的規畫，而是持續尋找機會，讓意外或錯誤發生，在這些近乎失控邊緣的創作過程中，產生出獨特的成果。因此，觀眾相對地，也會在與雕塑物件或畫廊環境的互動中，得到視覺上的震撼。

菲利達．巴洛擅長使用身邊隨手可得的物品進行創作。

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