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藝文 > 藝起享享 > 國際藝聞

【藝週末．國際藝聞】法國龐畢度藝術中心 「超現實主義」百年大展

2024/10/13 05:30

馬格利特1952年作品〈個人價值〉。（龐畢度藝術中心提供）馬格利特1952年作品〈個人價值〉。（龐畢度藝術中心提供）

文／朱懿琝

1924年，法國作家布列東（André Breton，1896-1966）發表《超現實主義宣言》（Surrealist Manifestos），主張打破傳統的邏輯和理性束縛，釋放人類的想像力和創造力，強調透過潛意識、夢境和自動書寫等手法，揭示現實背後隱藏的神祕和無限可能性，探尋更為深層的真理。拋卻理性，新的美學就在超越現實的過程中孕育而生。在超現實主義中，藝術家藉由抽象化、超脫理性的景觀，化為心理空間的投射，探討人類內心的欲望、恐懼和本能的原始衝動。19世紀詩人蘭波（Arthur Rimbaud）的詩歌突破傳統的韻律和邏輯結構，充滿強烈的感官描寫和自由聯想的超現實意象，被視為啟發超現實主義運動的先驅。

為了紀念超現實主義誕生100年，龐畢度藝術中心至2025年1月13日舉辦「超現實主義」大展，聚焦於超現實主義者如何以奇特的感官悖論，探索意識與現實的邊界，並追溯1924至1969年間超現實主義自巴黎擴散至歐洲，進而跨越美國、拉丁美洲、北非和亞洲的深刻影響，同時重新評估女性在超現實主義運動所占據的地位，她們不僅以「藝術家的靈感繆思」登場，更帶著作品與鮮明的創作意識參與其中，無論在視覺藝術或文學領域，女性為超現實主義付出了積極的貢獻。

喬治歐．德．基里訶1914年作品〈愛之歌〉。（龐畢度藝術中心提供）喬治歐．德．基里訶1914年作品〈愛之歌〉。（龐畢度藝術中心提供）

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