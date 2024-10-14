《LA LA LAND》交響音樂會12月再登台 赫維茲：我真心期待來台灣表演

《LA LA LAND》電影交響音樂會將再度登台演出。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕電影《LA LA LAND》（樂來越愛你）自2016年上映後，精采的原創配樂橫掃各大獎項，也把作曲家賈斯汀．赫維茲（Justin Hurwitz）推上電影音樂大師的地位。

赫維茲上次訪台留下美好印象，圖為謝幕照。（MNA提供）

《LA LA LAND》電影交響音樂會自2017年展開全球巡演，每次在台灣都受到廣大迴響，可說不敗經典，尤其赫維茲也曾訪台親自指揮，讓眾多樂迷回味至今。好消息是，赫維茲將於12月再登台，攜手電影原聲鋼琴藍迪．寇伯（Randy Kerber）共同演出。

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電影原聲鋼琴藍迪．寇伯也將親自來台演出。（MNA提供）

主辦牛耳藝術表示，《LA LA LAND》電影交響音樂會將於2025年2月登上紐約卡內基音樂廳，據了解，首場票房已售罄，目前已確定加演場次，對於首登卡內基廳指揮票房告捷，赫維茲欣喜表示，是達成自己的「人生願望清單」。而對於時隔5年再登台，赫維茲則興奮地細數，友善的人、美味的食物和美麗的音樂廳等，都讓他難忘，赫維茲說，「我真心期待來台灣表演。」

赫維茲這次不僅親自來台指揮，還將攜手電影原聲鋼琴藍迪．寇伯，及好萊塢首演鼓手克里斯蒂安．尤曼（Christian Euman）、小號爵士手路易斯．巴耶（Luis Valle），以及NSO國家交響樂團、TPO Jazz Band，帶領樂迷在繁星之城感受人生的酸甜滋味。

赫維茲曾被問到哪首曲目最能代表《LA LA LAND》？他說：「我最喜歡的是〈Audition （The Fools Who Dream） 〉和〈Engagement Party〉，這2首歌在快樂與悲傷之間，充滿著渴望和痛苦」，苦樂交織，在悅耳的同時觸動人心，反映出生活中的複雜情感，能真正打動人心。「我喜歡在豐富的管弦樂中融合爵士，比如〈Another Day Of Sun〉你會聽到管弦樂的精準與優雅，還有爵士樂手的即興和自然。」赫維茲說，當兩種風格融合在一起時，就會像魔法一樣深深地令人著迷。

12月20、21日在台北國家音樂廳演出3場，詳詢MNA牛耳藝術。

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