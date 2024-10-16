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【藝術文化】打開《藝術醒世要言》 一窺藝術銀行10年心法

2024/10/16 05:30

《藝術醒世要言》以親民幽默的圖像，易讀好懂的圖文敘述，循循善誘不同領域的讀者對藝術品的敏感度。（藝術銀行提供）《藝術醒世要言》以親民幽默的圖像，易讀好懂的圖文敘述，循循善誘不同領域的讀者對藝術品的敏感度。（藝術銀行提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕集結藝術銀行專業工作者以及10年來在藝術租賃、策展、教育活動等推動藝術進入日常的經驗，藝術銀行與藝術家黃海欣合作，以其風趣又帶著黑色幽默的畫風，將藝術銀行10年的心法累積輯為《藝術醒世要言》。

《藝術醒世要言》套書分為金黃與桃紅正副2冊，正冊從人與藝術之間的關係出發，分成「藝術是什麼？」、「藝術品如何挑選？如何展示？」及「藝術品維護、運輸與展示要訣大公開」3大章節，以詼諧幽默的圖像與文字帶出如何與藝術品共處和保存、維護藝術作品的基本觀念；副冊收錄「修護師」與「藝術企劃專員」的訪談內容，一窺藝術品展示的要訣與修護祕辛。書的裝幀也配合主題，以「善書」形式設計，提醒在這個世道從事藝術既醒世也勸世，搭配「忌」跟「宜」的左右頁對照，主題一目瞭然。

《藝術醒世要言》以親民幽默的圖像，打破一般人對藝術油然興生的距離感，透過易讀好懂的圖文敘述，循循善誘不同領域的讀者對藝術品的敏感度，並提升對於美的覺知力。

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