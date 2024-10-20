【藝術文化】庄頭劇場孟婆客棧：世紀婚禮 星光版首度公演

文化部政務次長李靜慧（後排左4）昨到嘉義市主持文化部「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」開幕儀式，嘉義市長黃敏惠（後排左3）到場同歡。（記者丁偉杰攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕文化部「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」昨（19）日在嘉義市文化公園登場，晚間重頭戲由唐美雲歌仔戲團首度戶外公演星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，奇幻熱鬧的劇情，融合歌仔戲、音樂劇、舞台劇及精采武戲，讓觀眾看了大呼過癮，在涼爽秋夜共度歡樂藝文時光。

唐美雲歌仔戲團昨晚首度戶外公演星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，讓觀眾看了大呼過癮。（記者丁偉杰攝）

文化部「庄頭劇場 藝日限定」去年吸引近12萬人次參與，今年在全國10縣市舉辦10場巡迴演出，昨第7場首度到嘉市舉行，傍晚6時許由文化部政務次長李靜慧主持開幕儀式，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人到場同歡。

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黃敏惠表示，嘉市重視藝文希望帶動地方發展，感謝文化部推動劇文化平權巡演，嘉市今年爭取到150萬元經費，市府再加碼400萬元，讓傳統戲曲表演深入基層，傳達很多有意義的故事與鄉親分享。

這場藝文饗宴從下午2點開始，6組團隊接力呈現精采節目，包括五洲勝義閣掌中劇團《諸羅傳奇－媽祖虎爺降魔錄》、刺點創作工坊《苦魯人生》、如婷舞蹈團《舞蹈多寶盒》庄頭限定版、嘉頌Combo團《秋級Fun鬆》庄頭限定版、《小丑八怪》好評劇作、伊斯昂原住民文化藝術團的《歡舞慶豐收》。

現場「森森不息街頭劇場」、「海Fun街頭馬戲」等街頭藝人接連表演立方體、幻象呼拉圈、大鐵環、現代馬戲等，讓現場觀眾驚呼連連，庄頭市集餐飲區、文創商品區人潮不斷。

晚間壓軸演出的唐美雲歌仔戲團，改編獲第57屆電視金鐘獎的電視劇《孟婆客棧》，打造星光版《孟婆客棧：世紀婚禮》，唐美雲、蔡振南、小咪、方馨、方宥心、許富凱等藝人精湛演出，加上高潮迭起劇情，全場掌聲不斷。

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