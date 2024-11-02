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【藝術文化】紙風車屏東戲劇人才招募新學員

2024/11/02 05:30

第1期學員歷經447個小時的各項培訓課程，由素人變身專業演員。（紙風車提供）第1期學員歷經447個小時的各項培訓課程，由素人變身專業演員。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕屏東縣政府與紙風車劇團攜手合作培育屏東在地的戲劇人才，並共創屏東的在地故事，以戲劇表演服務屏東在地的長輩與小孩。2022年8月開始甄選培訓51位學員，歷經149堂課共447個小時的訓練，至今年10月，已完成34場劇場與戶外演出。為持續注入新活力，紙風車日前宣布招募新學員，報名日期即日起至11月21日止，只要年滿19歲，都可以報名。

屏東團是紙風車在全台各縣市第1個在地生根的團，這些來自南台灣屏東、高雄及台南各地的素人，有國中老師、社工、油漆師傅、舞蹈老師、會計師、社區培力專員等，各行各業都有，學員們參與的劇場演出，包括《戀戀屏東 思想起》、《屏東幻想曲》、《雞城故事》等；尤其2024年，學員組成在地屏東團，從劇場走出戶外，以《阿猴落地掃 屏東大小事》巡演屏東鄉鎮市，不搭舞台的落地演出，近距離親近觀眾，實現屏東人才演屏東在地故事的理念，獲得熱情回饋與感動。

對此，屏東縣長周春米表示「很珍惜這樣的緣分」。而此次新學員的招考方式，則將於11月29、30日，在屏東演藝廳進行甄選。有意願參與「屏東戲劇人才培訓」者，可詢報名表下載網址（https://feversocial.com/p/32399），或電洽紙風車劇團（02）23926170。

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