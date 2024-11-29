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【自由副刊】 黃裕邦／社畜
◎黃裕邦
◎黃裕邦 譯◎陳柏煜、黃裕邦
．
寫一張閃亮的課程大綱
它須提到Zoom的檢視模式
要盡量縮小，去減低絞殺的人性
要是學生全開靜音
．
也沒什麼問題。他們已找到
禪，可喜可賀。將你的Mac
放在路易絲．布爾喬亞（注）的
硬殼精裝上，學生把你的臉
．
鉤織進嗆酸的學貸，他們從高角
度看你，你就沒那麼討厭
你需要提供真實性――不要
用綠屏，反而秀出你紮進
．
格子襯衫裡的紀念T，掛在
身後，幾乎像《斷背山》
觸動你心的最後一幕
現在你既是傑克
．
也是艾尼斯，你的房間沒有
放牧的草場，四面霉跡斑斑的
牆，這是春天。原諒論文
老把艾尼斯少拼一個
．
n。天天衡量你的工作熱情
告訴老闆，你去了趟地獄
又回來了，覺得很驚豔
你記憶裡，多數的同事都像
．
靠得住那樣關心呵護你
要心存感激。你殺不死
一隻巍然屹立的蜘蛛雕塑
彷彿沒有什麼空氣是牠爬不過去
■路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois），法裔美國藝術家，以蜘蛛造形的巨大雕塑聞名。
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