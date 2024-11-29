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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 黃裕邦／社畜

2024/11/29 05:30

◎黃裕邦◎黃裕邦

◎黃裕邦 譯◎陳柏煜、黃裕邦

寫一張閃亮的課程大綱

它須提到Zoom的檢視模式

要盡量縮小，去減低絞殺的人性

要是學生全開靜音

也沒什麼問題。他們已找到

禪，可喜可賀。將你的Mac

放在路易絲．布爾喬亞（注）的

硬殼精裝上，學生把你的臉

鉤織進嗆酸的學貸，他們從高角

度看你，你就沒那麼討厭

你需要提供真實性――不要

用綠屏，反而秀出你紮進

格子襯衫裡的紀念T，掛在

身後，幾乎像《斷背山》

觸動你心的最後一幕

現在你既是傑克

也是艾尼斯，你的房間沒有

放牧的草場，四面霉跡斑斑的

牆，這是春天。原諒論文

老把艾尼斯少拼一個

n。天天衡量你的工作熱情

告訴老闆，你去了趟地獄

又回來了，覺得很驚豔

你記憶裡，多數的同事都像

靠得住那樣關心呵護你

要心存感激。你殺不死

一隻巍然屹立的蜘蛛雕塑

彷彿沒有什麼空氣是牠爬不過去

■路易絲．布爾喬亞（Louise Bourgeois），法裔美國藝術家，以蜘蛛造形的巨大雕塑聞名。

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