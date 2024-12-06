自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 黃家祥／痛的繁花

2024/12/06 05:30

◎黃家祥◎黃家祥

◎黃家祥

母親不想活久矣。

每天晨醒的肉身，都像一具疼痛的吃角子老虎機。不中為佳，中獎則叮鈴噹啷，瀉出不同量級的痛楚與傷心。排列組合下來，是痛的繁花。腹瀉、嘴麻、乾眼、喉痛、神經痛、舌根鹹澀、肩頸痠疼、肢體無力、車禍腳部舊傷、自律神經失調，以及一切可能的源頭：憂鬱症。藥錠們多彩絢爛，像彩虹糖，像柏蒂全口味豆。

這些年下來，陪著母親四處尋訪解方與名醫，竟有種在畫一張私家人類圖的感覺。以藥效聞名的北港中醫，我們迢迢前去，坐候良久，一週一次，規定不能代人取藥，第三週就鬆懈不去了。市區的中醫，用燒灸插針，補氣養身。一具具並排躺在診療床上無簾幔相隔的上身，半裸敞露，煙薰裊裊，天花板一片昏黃。跌打損傷的整骨師傅按壓背骨，發出釘書機扎下鐵針般清脆的聲響。

一天三個科別，婦產科完看腸胃科，腸胃科完看神經內科。像蘿蔔蹲。量血壓、看切片、測脂肪肝、品膽固醇。我們也仰賴精神的奧援，求助心能量、寄望藏傳佛教，到關帝廟求籤，至收驚仙姑處捻米卦，收聽楊定一、許瑞云、仁波切的箴言，說中了心事，淚就徐徐落下。

唯獨不去諮商。因為陳年的痂，母親不願深挖。

一日，母親遞來遺書，像一封來自未來的信，不知第幾次說道，早早往生，了生脫死，那是最幸福的事。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應