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【藝週末．藝週音樂人物】音樂是珍珠，時刻都算數─吳珮菁打擊樂獨奏會

2024/12/08 05:30

吳珮菁是台灣打擊樂6支棒子第1人。吳珮菁是台灣打擊樂6支棒子第1人。

文／記者凌美雪 圖片提供／吳珮菁

台灣打擊樂6支棒子第1人吳珮菁，時隔10年終於再辦獨奏會，國表藝3館的巡演，日前在台中國家歌劇院首演，本週將於台北國家音樂廳與高雄衛武營演出。身為國際知名的打擊樂家，時隔10年才又辦獨奏會，大家直覺都問：為什麼？此次專訪中，獨家完整披露吳珮菁音樂生涯的傳奇過程。

朱宗慶打擊樂團即將於1年後迎接創團40週年，做為第1代創始團員，不了解的人難免心想：哇，那吳珮菁年紀不小了吧？可是每次見到她，總是優雅美女現身，沒有歲月的痕跡。除因朱宗慶對樂團成員嚴格要求，還有吳珮菁的高度自律與求好性格，而這些特質，可說是從小自然養成。

擊樂劇場《木蘭》成為朱團經典名作之一，吳珮菁擔任擊樂木蘭的角色。擊樂劇場《木蘭》成為朱團經典名作之一，吳珮菁擔任擊樂木蘭的角色。

餛飩、算盤、音符 握在手心的人生

無論做什麼都能名列前茅的吳珮菁，小時因為家裡賣餛飩，從懂事開始就加入包餛飩行列，一天要包完5、60斤皮才能去做功課，每天積累的功夫，讓她最快1分鐘可以包23個，而且每顆都標準完美，家裡沒有人能破她的紀錄。

有趣的是，吳珮菁從小就展現音樂天分，國中時以鋼琴考進曉明女中音樂班，卻發現自己對物理、化學很有興趣，愛看《牛頓》雜誌、參加科學研習營，充滿實驗精神，在國中生科展還得名；同時間，珠算技能也是不得了，國一時，參加中部5縣市不分齡學生珠算唸算比賽，竟一舉打敗所有學商的對手，獲得第1名。

但一邊讀音樂班，一邊喜歡理化的吳珮菁，很快內心產生糾結，「國三時，我跟理化老師說，『老師，我很想轉自然組』，結果理化老師去問鋼琴老師我在音樂上的表現，我的鋼琴老師跟他講：『她是我教的學生裡面所有反應都非常好的，不管是詮釋想法或節奏各方面』，後來理化老師對我說：『如果實驗室裡面多一個做實驗的女科學家，我覺得還好，可是，如果這個世界上多一個發光發亮的音樂家，我覺得更棒』。」於是，吳珮菁的音樂生涯就此定錨。

小時候練習打擊樂的照片。小時候練習打擊樂的照片。

深究掌中乾坤 自創Peiching握法

但最初學習鋼琴的吳珮菁，又是怎麼變成打擊樂家呢？吳珮菁說，「小時家裡很辛苦，我在音樂班原來是鋼琴主修，後來選打擊樂是因為不用買樂器。我國三開始住校，這樣省掉通勤時間，每天可以練習6小時，練到學校寢室熄燈，才開始在廁所小燈開夜車讀書。」自律精神特佳的吳珮菁，每天5點45分起床，天亮就去練琴，有時累到連考試都會睡著，但不僅術科第1名，學科也名列前茅。

當時適逢朱宗慶自歐洲返台任教，為推廣打擊樂四處教學，吳珮菁成為朱宗慶返台後第1批學生，朱宗慶打擊樂團成立那年（1986年），吳珮菁才高一，就成為創始團員，更於大一時成為樂團首席。

大學畢業後，吳珮菁於1994年赴美攻讀碩士與博士學位，也在那時開始覺得「4支棒子似乎不夠用」，便開始自學摸索，試圖找出最適合自己的握法，慢慢拓展，「直到10根手指頭都能活用6棒。」

後來吳珮菁又感覺到，過往6支棒子技巧在演奏上有一些不可避免的限制性，在嘗試突破的過程中，「我以美國鐵琴家Gary Burton的4支棒子握法做為基礎，每隻手中原本的2支棒子下方內側加入第3支棒子，成為『Peiching握法』。」吳珮菁說，這種握法最大的重點在於可以透過食指下壓或上提中間棒子，得到獨立演奏性，也提供了更大的演奏空間。

與朱宗慶打擊樂團成員一起海外巡演。（鄭達敬攝）與朱宗慶打擊樂團成員一起海外巡演。（鄭達敬攝）

6支棒子的火舞與重生

吳珮菁從大三就開始國內的獨奏會，1995年自美返台又開始辦獨奏會，每次獨奏會至少1首6支棒子的曲目，甚至在2011和2014年，都是全場6支棒子，展現台灣打擊樂6支棒子第1人的亮麗成果。但2015年的8月29日，意外發生了。

完全要靠雙手的音樂家，竟然因意外摔成右手腕粉碎性骨折。原本西醫都說需要開刀，後來經朋友介紹一位接骨師，在醫生的治療下，吳珮菁幸運避免開刀，兩個月後醫生還勸她要多動避免沾黏，所以她很快就開始練習，且於同年12月，以奇蹟般的復原速度重返樂團一起排練，並參加2016年朱團創團30週年的音樂會。

2015年的意外造成右手腕粉碎性骨折、左肩膀裂開。2015年的意外造成右手腕粉碎性骨折、左肩膀裂開。

吳珮菁雖然憑著堅強的毅力劫後重生，但緊接著2017年莫名發生的聲帶灼傷，讓她感覺身心狀況還是需要休息與修練，雖然過程中還是有6支棒子的演出，且觀眾絲毫沒發現她正在直面困境奮鬥中，但關於「獨奏會」似乎還沒準備好。

這些過程很不容易，尤其6支棒子不僅要技法，體力很吃重，吳珮菁坦承也曾在遇到挫折時自問：「一輩子這樣值得嗎？花很多時間練習，可能只進步一點點。」但朱宗慶對她說：「這是對世界影響很大的事」，還鼓勵吳珮菁：「你要開獨奏會、要出書」。

6支棒子不只需要手裡乾坤，重量也需要整隻手臂甚至全身力氣。（記者凌美雪攝）6支棒子不只需要手裡乾坤，重量也需要整隻手臂甚至全身力氣。（記者凌美雪攝）

人生的每一刻化為珍珠

此次獨奏會有5首曲目，其中，張瓊櫻《戀棧》與林金丞《巴黎聖母院》，收錄在剛出版的新書《六棒木琴演奏藝術──「Peiching握法」的探索與突破》中；以及張鈞量的《長平公主》，都是「Peiching握法」的具體實踐，也是兼具藝術性及技巧性的經典。

《巴黎聖母院》請觀眾跟著台上的演奏者，用手機的手電筒閃光做出星光閃爍的感覺。（陳韡誌攝）《巴黎聖母院》請觀眾跟著台上的演奏者，用手機的手電筒閃光做出星光閃爍的感覺。（陳韡誌攝）

另有2首世界首演曲目，其中，台灣作曲家劉韋志的《莉莉絲之夜》，原是2014年的6棒木琴協奏曲委託創作，此次作曲家將此曲重新改為「6棒木琴獨奏曲」，還加上戲劇性的走位安排與道具，讓演奏家時而為說書人、時而又轉為莉莉絲，呈現反抗男性霸權的傳說人物。

此次獨奏會曲目《莉莉絲之夜》演出照。此次獨奏會曲目《莉莉絲之夜》演出照。

另一首由美國作曲巨擘約翰．科里利亞諾（John Corigliano）創作的擊樂協奏曲《魔術師》，充分運用了金、木、革等3大打擊樂器材質，甚至動用了43件樂器，對於獨奏者是一大挑戰，吳珮菁今年2月親自赴美與波特蘭交響樂團合作演出，這次也特別為獨奏會推出由管風琴家陳相瑜改編並演奏的版本，進行世界首演。

今年受邀赴美與波特蘭交響樂團合作演出。今年受邀赴美與波特蘭交響樂團合作演出。

吳珮菁說，在成長過程的每個當下，或許看不清，但後來回頭省視，從包餛飩、珠算比賽到實驗精神，特質就是精準、聽力好、手指靈活有力量；而不管是算盤上的珠子，還是鍵盤上的音符，都彷彿把人生的每一刻化為珍珠。

這也成為此次音樂會命題的來源，「Every Moment Counts」，副題「音樂是珍珠，時刻都算數」，吳珮菁說：「我們生活中的每個時刻都是極為珍貴的，生活中最重要的就是那些珍貴的片刻。」

吳珮菁（左2起）與鋼琴巨星阿格麗希合作。吳珮菁（左2起）與鋼琴巨星阿格麗希合作。

吳珮菁小檔案

1986年 成為朱宗慶打擊樂團創始團員。

1994年 獲美國北伊利諾大學打擊樂碩士。

1999年 應邀「布達佩斯春季藝術節」，由阿瑪丁達打擊樂團協奏演出。

2001年 與鋼琴巨星阿格麗希合作演出。

2005年 獲美國西維吉尼亞大學打擊樂博士。

2010年 受邀美國「國際馬林巴木琴高峰會」演出。

2019年 應邀赴義大利巡演。

2024年 應邀赴美與波特蘭交響樂團合作演出。

現任國立台北藝術大學音樂系教授、朱宗慶打擊樂團資深團員、電台《珮菁的擊樂世界》節目主持人。

繽紛多彩的棒子，如同吳珮菁的打擊樂生涯，將生命的時時刻刻化為珍珠。（記者凌美雪攝）繽紛多彩的棒子，如同吳珮菁的打擊樂生涯，將生命的時時刻刻化為珍珠。（記者凌美雪攝）

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