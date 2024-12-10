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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台博館「另一種現場」 看見修澤蘭的建築細節

2024/12/10 05:30

「另一種現場：修澤蘭」特展昨日登場，台藝大藝政所殷寶寧教授（左起）、修澤蘭之子傅德修、台博館長陳登欽、社團法人台灣女建築家學會理事長何黛雯、名譽理事許麗玉到場共同開幕。（台文館提供）「另一種現場：修澤蘭」特展昨日登場，台藝大藝政所殷寶寧教授（左起）、修澤蘭之子傅德修、台博館長陳登欽、社團法人台灣女建築家學會理事長何黛雯、名譽理事許麗玉到場共同開幕。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館與社團法人台灣女建築家學會合作主辦的「另一種現場：修澤蘭」特展，藉由照片、建築圖、建築模型等各類檔案，重建修澤蘭建築的現場，引領觀眾認識修澤蘭建築在戰後台灣現代建築史上的特殊性。即日起至114年11月2日，於台博館鐵道部園區廳舍2樓展出。

「大屯火山群中的傳奇建築」展出陽明山中山樓模型。（台文館提供）「大屯火山群中的傳奇建築」展出陽明山中山樓模型。（台文館提供）

台博館館長陳登欽表示，從修澤蘭的例子讓我們更深刻地了解，只要夠投入和努力，就有機會讓歷史看見。目前台博館不僅將共同參與「重建台灣藝術史2.0計畫」，也將啟動建築文化中心修繕的工程，在結合歷史與建築的文化之路，台博館不會缺席，同時也藉此展覽向修澤蘭及女建築家致敬。

修澤蘭之子傅德修昨（9）日出席特展開幕會時分享，透過兒子的角度觀看母親的3種特質，包括建築設計兼顧美感及實用、著重與大自然環境結合的「執著個性」、陽明山中山樓籌建過程的「拚搏精神」，以及克服各種艱難險阻的「堅強性格」。他說明：「母親的人生有高低起伏，她的建築經過時代的洗禮，依然被現代建築人看見，也啟發著現代建築人，她的人生應是圓滿、無遺憾了。」

展覽以「初到．出道」、「獨樹一格的校園建築」、「大屯火山群中的傳奇建築」、「新店溪畔的理想家園」、「相遇．相惜」、「我與修澤蘭—集體記憶累積的現場」等6大單元，綜覽修澤蘭從求學、1949年進入台灣鐵路局工作設計舊板橋車站、結識具土木結構專長的同僚傅積寬並成為相互扶持的伴侶，到共同創辦澤群建築師事務所，繼而完成後續各項校園建築及陽明山「中山樓」、新店「花園新城」等代表建築。詳詢台博館官網。

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