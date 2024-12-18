自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】114年文化幣元旦發放 試辦13-15歲新領族每人可領600點

2024/12/18 05:30

113年文化禮金將於今年12月31日使用截止，文化部提醒尚未領取、使用的青年朋友把握最後時間，別讓精采的文化體驗機會擦身而過。（文化部提供）113年文化禮金將於今年12月31日使用截止，文化部提醒尚未領取、使用的青年朋友把握最後時間，別讓精采的文化體驗機會擦身而過。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年文化部文化禮金將自1月1日起發放，除了原來16-22歲每人領取文化幣1,200點之外，新增13-15歲試辦計畫，每人發給600點，也就是從國中起就能使用文化幣進行藝文體驗。

114年文化禮金將自明年1月1日起開放領用，文化部除繼續發放16-22歲青年1,200點文化幣之外，並宣布推出13-15歲試辦計畫，發給每人600點文化幣。（文化部提供）114年文化禮金將自明年1月1日起開放領用，文化部除繼續發放16-22歲青年1,200點文化幣之外，並宣布推出13-15歲試辦計畫，發給每人600點文化幣。（文化部提供）

文化部表示，自112年起發放的文化禮金，113年起常態化發放，並擴大對象為16-22歲，每人領取文化幣1,200點。為讓文化向下扎根，文化部長李遠上任後就主張將文化幣領取資格下修至13歲，期盼透過政策引導，讓國中生及早親近文化，引發對文化的嚮往。經統計，新增13-15歲的新領族約有60.5萬人，加上符合16-22歲資格的145.7萬人，合計114年將有206.3萬人可以領用文化幣。

文化部說明，114年的文化禮金領取資格分為兩階段，原來適用範圍的16至22歲，出生日期在92年1月1日至98年12月31日者，可領取1,200點文化幣；這次加碼的13至15歲，則針對出生日期於99年1月1日至101年12月31日者，可領取600點文化幣，只要是具中華民國國籍或符合相關規定的外國人士皆可領取。

114年文化禮金將於114年1月1日上午8點開放領取，符合資格的青年朋友可透過手機下載「文化幣APP」完成註冊，再點選「領取文化禮金」，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至114年12月31日止。沒有手機的青少年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR-code。

文化部表示，曾經出過10多本繪本的李遠常說自己是陪著孫子讀繪本、引導其發揮想像力，但孫子在10歲以後，就開始被3C產品吸引，逐漸遠離書本，相當可惜。此次文化幣試辦向下延伸至13歲，便是希望培養下一代更具有創造力、人文關懷、文化素養及自我認同，文化部後續也將陸續推出親子共遊、青少年結伴參與的鼓勵方案，捲動更多人親近藝文。

文化部也提醒，113年文化禮金即將於12月31日使用截止，目前尚有24.8萬名符合資格的青年朋友尚未領取，文化部呼籲尚未領取者把握時間領取使用。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應