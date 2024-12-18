【藝術文化】114年文化幣元旦發放 試辦13-15歲新領族每人可領600點

113年文化禮金將於今年12月31日使用截止，文化部提醒尚未領取、使用的青年朋友把握最後時間，別讓精采的文化體驗機會擦身而過。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕114年文化部文化禮金將自1月1日起發放，除了原來16-22歲每人領取文化幣1,200點之外，新增13-15歲試辦計畫，每人發給600點，也就是從國中起就能使用文化幣進行藝文體驗。

114年文化禮金將自明年1月1日起開放領用，文化部除繼續發放16-22歲青年1,200點文化幣之外，並宣布推出13-15歲試辦計畫，發給每人600點文化幣。（文化部提供）

文化部表示，自112年起發放的文化禮金，113年起常態化發放，並擴大對象為16-22歲，每人領取文化幣1,200點。為讓文化向下扎根，文化部長李遠上任後就主張將文化幣領取資格下修至13歲，期盼透過政策引導，讓國中生及早親近文化，引發對文化的嚮往。經統計，新增13-15歲的新領族約有60.5萬人，加上符合16-22歲資格的145.7萬人，合計114年將有206.3萬人可以領用文化幣。

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文化部說明，114年的文化禮金領取資格分為兩階段，原來適用範圍的16至22歲，出生日期在92年1月1日至98年12月31日者，可領取1,200點文化幣；這次加碼的13至15歲，則針對出生日期於99年1月1日至101年12月31日者，可領取600點文化幣，只要是具中華民國國籍或符合相關規定的外國人士皆可領取。

114年文化禮金將於114年1月1日上午8點開放領取，符合資格的青年朋友可透過手機下載「文化幣APP」完成註冊，再點選「領取文化禮金」，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至114年12月31日止。沒有手機的青少年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR-code。

文化部表示，曾經出過10多本繪本的李遠常說自己是陪著孫子讀繪本、引導其發揮想像力，但孫子在10歲以後，就開始被3C產品吸引，逐漸遠離書本，相當可惜。此次文化幣試辦向下延伸至13歲，便是希望培養下一代更具有創造力、人文關懷、文化素養及自我認同，文化部後續也將陸續推出親子共遊、青少年結伴參與的鼓勵方案，捲動更多人親近藝文。

文化部也提醒，113年文化禮金即將於12月31日使用截止，目前尚有24.8萬名符合資格的青年朋友尚未領取，文化部呼籲尚未領取者把握時間領取使用。

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