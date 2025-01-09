【藝術文化】第17屆草草戲劇節3月登場 探索生命中的「以上與未滿」

草草戲劇節邀請國內外表演團隊進行戶外展演，並串連在地跨域團隊，於戶外展演。（阮劇團 Our Theatre提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕嘉義規模最大的民間自辦國際藝術節「草草戲劇節」，由平凡製作攜手在地跨域團隊舉辦，邁入第17屆，以「以上與未滿」為題，自3月15日起至3月23日，在嘉義縣表演藝術中心與國家廣播文物館，帶來逾百場的表演藝術。

草草戲劇節策展人黃銘彰表示，今年以17歲徬徨少年為靈感，摸索生命中必然存在的各種模糊與流動。「以上與未滿」不僅呼應草草戲劇節邁向成年之際的摸索與試探，也對應瞬息萬變當代人們的生命狀態。

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今年活動涵蓋文學、閱讀、影像、親子、幼兒福祉、移民工、共創、走讀等多元議題，由「越在嘉文化棧」、「西榮23藝術」、「打貓街坊文化協會」等來自不同世代、橫跨多元議題的6個嘉義團隊，迸發出從這片土地長出的力量。

第17屆草草戲劇節類比「亞維儂藝術節」分為「內亞」和「外亞」，將場域擴張為位於嘉義縣表演藝術中心的「內野」與民雄市區國家廣播文物館的「外野」2大展區。

「內野」分為售票區與免費區，售票區包含內台跨界演出、戶外樂團演唱、主題講座與展覽；免費區則有走繩儀式、多元戶外表演、特色市集等。今年內野更延長夜間時段至晚上9時。

「外野」國家廣播文物館則由出身民雄的裝咖人樂團團長兼主唱張嘉祥擔任專案策展人，以「世界」、「社區」、「親子」為主軸，帶來主題展覽、東南亞市集、藝術表演。展期間每天早上11時至下午5時開放免費入園。

早鳥票1月14日啟售，詳詢草草戲劇節官方臉書以及OPENTIX網站。

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