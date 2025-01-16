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【藝術文化】工藝中心「造物星圖」特展 勾勒台灣當代工藝青年的職人之路

2025/01/16 05:30

展覽以星圖概念發想，勾勒當代青年工藝家在工藝路上的軌跡。（工藝中心提供）展覽以星圖概念發想，勾勒當代青年工藝家在工藝路上的軌跡。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心延續「2025台灣工藝季」脈絡，以工藝「漫活SLOHAS」理念為核心，推出「造物星圖：工藝青年朝向自我實現的職人軌道」特展。即日起至5月11日在工藝中心工藝設計館展出。

吳其錚，「風獅爺」系列作品，將工藝技藝與在地風土結合。（工藝中心提供）吳其錚，「風獅爺」系列作品，將工藝技藝與在地風土結合。（工藝中心提供）

工藝中心表示，「造物星圖」展覽涵蓋6大主題區、23名工藝青年、53件作品，呈現台灣工藝青年的創作樣貌，並透過職人故事展現時代精神，勾勒出台灣當代工藝的群星圖景。

策展人方敘潔表示，此次展覽不僅關注工藝技藝的傳承，更探討當代創作者如何以技藝為媒介，將工藝從「造物」延伸為自我表達與社會回應的工具。

展覽6主題區域包含「日常造物照起工」、「開工就是要開市」、「光環自造者」、「人人有功練的多重邊界」、「放光照耀著的恆星」，以及「一座藍海星圖的誕生」，帶領觀眾探索工藝青年如何結合地域文化、創意科技與實驗精神，從日常素材出發，創作出與地方深度連結的作品，並實現傳統技藝的創新突破。

展覽也揭示工藝青年在經濟創新、技藝精進與社會責任上的多面實踐。他們透過募資、市集和跨國銷售開創個人經濟軌跡，跨越學科與文化界限，注入多元創作養分，並以作品回應社會需求，推動文化傳承與地方工藝復興。最後，以「藍海星圖」象徵當代工藝青年的發展軌跡，描繪一幅廣闊且充滿未來可能性的圖景。

工藝中心主任陳殿禮表示，展覽聚焦青年工藝創作者的多元實踐，並彰顯青年做為未來工藝發展關鍵力量的重要性。面對台灣工藝人才青黃不接的挑戰，工藝中心致力於透過展覽、競賽與駐村計畫等多元途徑，支持青年工藝創作者，搭建舞台讓他們的創意與技藝廣為人知。

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