【藝術文化】「慶節令」拜早年 台灣國樂團開季音樂會歡欣登場

國父紀念館館長王蘭生（左6起）、傳藝中心主任陳悅宜、台灣國樂團團長吳定哲，與2025年上半年節目主要成員合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕農曆春節將近，國立傳統藝術中心台灣國樂團（NCO）昨日舉辦2025新樂季記者會，預告開季音樂會將於本週末（18日）登場，由2017年獲得第3屆國際中樂指揮大賽冠軍的廖元鈺，攜手近年「NCO器樂大賽」的優勝者們聯袂登台，音樂會主題「慶節令」，提早向觀眾拜年。

「慶節令」嗩吶演奏家廖亨碩（左）、中阮演奏家吳如晴。（記者凌美雪攝）

傳藝中心主任陳悅宜表示，「人才培育」是台灣國樂團重要的使命之一，開季音樂會「從指揮到演出者都是比賽脫穎而出，最有希望的接棒人及佼佼者」，將由廖元鈺指揮台灣國樂團，攜手3位演奏家新秀，包括揚琴張哲瑋、中阮吳如晴及嗩吶廖亨碩，以「啟行」為概念，帶著喜悅和祝福，用音樂體現對新年、新旅程的期待和迎接。

請繼續往下閱讀...

「邂逅」笛演奏家施美鈺（左起）、張君豪，以及「慶節令」揚琴演奏家張哲瑋。（記者凌美雪攝）

陳悅宜也指出，2025年嶄新樂季節目主要分成3大部分，「在地經典」除有經典國樂曲目，亦有國樂結合跨域、在地議題以及科技面向，用國樂訴說這片土地不斷的進行式；「文資風華」如「鼕—製鼓師的聲音家書」；至於「人才培育」，則是除開季音樂會之外，久違的國樂指揮研習營也將於今年恢復，希望能為台灣國樂再創新視野。

其他重要展演，還有將於3月與國父紀念館共同打造的「幸福曙光—HELLO國父」跨界音樂演出與嶄新動畫；5月的「芯之旋律—A.I.小迷的實習筆記」，關注科技與人性發展；6月是在音樂上追求突破的「弦歌不絕」，由客席指揮張國勇率領曾獲美國印第安納波利斯國際小提琴大賽金獎得主林品任，及台灣國樂團二胡團員吳宜芳，呈獻經典國樂之聲。

下半年樂季聚焦10月，「邂逅」由客席指揮劉江濱攜手台灣國樂團革胡團員許雅婷、笛團員張君豪、施美鈺及NCO器樂大賽胡琴冠軍得主張瑟涵共同演出；「鼕—製鼓師的聲音家書」則邀身聲劇場一起以樂音、故事，譜寫响仁和製鼓大師王錫坤一生職人精神，感受台灣文化裡溫柔而堅定的美好傳統。相關訊息可詢傳藝中心官網台灣國樂團專頁（https://www.ncfta.gov.tw/cp.aspx?n=2876）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法