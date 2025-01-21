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【藝術文化】蘇匯宇政治喜劇《三廳電影》 2月世界首映 滿滿地獄梗

2025/01/21 05:30

【藝術文化】蘇匯宇政治喜劇《三廳電影》 2月世界首映 滿滿地獄梗蘇匯宇（前）長片新作《三廳電影》（The Trio Hall），將於2月舉辦世界首映。
（©Jing Moving Image，
當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當代藝術家蘇匯宇2022年受邀於台北當代藝術館策畫的個展「三廳電影」，將影視生產場域搬進當代館，最終，一支充滿尖銳議題與地獄梗的政治喜劇，在展覽尾聲誕生。這部長片作品《三廳電影》以《The Trio Hall》為英文名，入圍2025年柏林影展Forum單元，將於2月舉辦世界首映。

蘇匯宇的「三廳電影」個展在2023年兩個半月展覽期間，於展場向觀眾持續展示與表演了製造中的或初剪的影片，其中也包含多場現場表演與數個獨立的錄像作品，從分鏡手稿、製片會議、甄選、排練、武術指導、排舞、編曲乃至拍攝現場，開放大量觀眾的親身參與，讓參觀者成為電影的製造者。

在長片《三廳電影》（The Trio Hall）中，結合了多段於當代館展覽期間拍攝的影像，並以綜藝節目做為偽裝，再以長片的模式上映，模糊了藝術媒介、手法與類型的定義。也可以說，藝術家探討了當代社會的複雜性、地緣政治的緊張，並揭露歷史製造的「背面」。

當代館表示，長片《三廳電影》2月於柏林影展首映後，當代館除將持續支持這個「永遠正在拍攝的計畫」，也將於今年10月與波哥大現代美術館合作，做為下一站巡迴展出，再於11月返回台北，放映其最新版本。

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