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【藝術文化】2025草草戲劇節從內野玩到外野 逾10組獨立樂團3月抵「嘉」跨域演出

2025/01/23 05:30

2025草草戲劇節由平凡製作創意總監黃銘彰（右）擔任總策展人，「裝咖人 Tsng-kha-lâng」主唱張嘉祥（左）擔任外野專案策展人。（草草戲劇節提供）2025草草戲劇節由平凡製作創意總監黃銘彰（右）擔任總策展人，「裝咖人 Tsng-kha-lâng」主唱張嘉祥（左）擔任外野專案策展人。（草草戲劇節提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由嘉義阮劇團創辦的「草草戲劇節」今年邁入第17屆，藝術總監汪兆謙邀請平凡製作攜手在地跨域團隊共同舉辦，以徬徨少年的心情為靈感，打出主題「以上與未滿」，同時擴大規模，分為「內野」與「外野」兩大區，將在3月15日至23日，於嘉義縣表演藝術中心與國家廣播文物館，帶來走繩儀式、特色市集、戲劇與音樂表演等逾百場的節目與活動。

草草戲劇節首度擴大規模舉辦「外野」活動，規畫移民文化、影像展演、親子專區、主題書展等內容。（阮劇團提供）草草戲劇節首度擴大規模舉辦「外野」活動，規畫移民文化、影像展演、親子專區、主題書展等內容。（阮劇團提供）

總策展人黃銘彰表示，延續過去2年的實驗精神，希望擴張對「戲劇」的想像，因此跨界「音樂」，邀請包含公館青少年GGteens、海豚刑警、百合花等超過10組獨立樂團共創演出，「演出或多或少會與戲劇結合，所以不單單只是演唱而已。」

「公館青少年」樂團將與策展人黃銘彰於戲劇節上帶來《以上與未滿 樂團篇》演出。（草草戲劇節提供）「公館青少年」樂團將與策展人黃銘彰於戲劇節上帶來《以上與未滿 樂團篇》演出。（草草戲劇節提供）

而今年特邀同為嘉義人的「裝咖人Tsng-kha-lâng」主唱張嘉祥擔任外野專案策展人，串聯「越在嘉文化棧」、「The Vibe宇宙安排」、「社團法人台灣親子共學教育促進會」、「嘉義書式生活」、「西榮23藝術」與「打貓街坊文化協會」等嘉義6大跨領域團隊，規畫出移民文化、影像展演、親子專區、主題書展等內容。張嘉祥指出，「外野區主要希望拉近觀眾與表演的距離，能夠與觀眾親切互動；並從中理解新住民、移工等議題。另外，也有手作工作坊活動，將以五感體驗與母語兩個方向規畫說故事、手作等工作坊與親子活動體驗，也會有新住民的攤位，鼓勵新住民表現自己的文化和語言。」同時，阮劇團將演出《故事三輪車》拉近和觀眾距離。

此外，今年邀請美術設計師廖小子擔任「到草人」工作坊的精神導師，分為「在地故事走讀」、「文化轉譯影像工坊」、「文化行銷實戰體驗」等3種培訓課程，帶領在地青年進行為期2週的課程培訓，並參與草草戲劇節籌備工作，也會在戲劇節時展示學員們的作品與成果。同時，為響應草草戲劇節，嘉義縣表演中心將於戲劇節期間延長營業至晚上9點。詳詢草草戲劇節官方臉書以及OPENTIX網站。

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