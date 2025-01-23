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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 湖南蟲／最愛的人不是你

2025/01/23 05:30

◎湖南蟲◎湖南蟲

◎湖南蟲

高中時候，朋友因為夢見了鄭中基，從此迷戀不已。為此我還和她到西門町的二手唱片行「小蔡的店」尋貨，過季的專輯被隨意排成長列，我們一片片從右邊撥到左邊，塑膠殼像骨牌撞擊發出好聽的聲音。

有些聲音從此再難聽見。朋友也不知是否又夢見其他人，忽然就不愛鄭中基了。青春電幻，一下墜落一下飛翔。我也有過類似經驗，夢見某人，像莫名憑空往下掉，最後被誰伸手接住。醒來後，更深切體會到什麼是身不由己。

然後就老了。倒是還聽著鄭中基。我沒夢見過他，也沒追星般在乎過他，幾年前台北演唱會，同事多出一張票，我有事不能去，也不覺得遺憾。可當天晚上，忽然很在意他是否唱了〈最愛的人不是你〉？在意到懊悔，像沒牢記住一個夢裡的撞擊與繽紛，再想起，只剩下失重感受。

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