自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副】 陳家宜／剪頭髮

2025/01/24 05:30

◎陳家宜◎陳家宜

◎陳家宜

媽媽是一個美髮師。從小到大，她剪我們全家人的頭髮。

她總是很堅持。去年九月親家要回東北前，媽媽堅持要為他們剪頭髮，因為他們來幫忙照顧孫子佑佑，忙到沒有時間外出理髮。「我看了受不了。」媽媽笑著說。

在我結婚前，我也讓媽媽幫我剪頭髮。現在想起來，那個時候，她已經有些力不從心。但我很任性，我就想要頂著媽媽剪的頭髮去結婚。

前天，我讓媽媽幫我剪一個非常短的短髮，我說：「你就想像是你的頭髮再長一點的樣子。」我給她看一張網路上的照片，是一個極短但有型的樣式。

媽媽幫我剪頭髮，此時她已經經歷四次化療，總是穩健的那雙手，因為藥物副作用，變得非常顫抖。媽媽拿著剪刀，不滿意地上油，我猜她可能不習慣現在的手感。然後她開始剪了。我和媽媽聊天，突然被她制止，「不要和我說話，我要專心。」但過去三十三年，媽媽都是邊剪頭髮邊和我聊天的。我沒有多問，安靜了下來。

剪頭髮的時候，我的眼鏡是摘下來的。我近視快六百度，看不清楚她剪成什麼樣子，因為我很信任媽媽，所以我也不介意她剪成任何樣子。

媽媽剪了非常久，這一次，我感覺到她異常地急躁，剪刀來回換過，好像有什麼不對勁。一個半小時後，媽媽突然說她得坐下來休息一下，並要求我再給她看一次那張網路上的照片。我戴上眼鏡，看向鏡中的自己，與預期相同，剪得跟照片完全不像，「她是不是有抹什麼東西……」媽媽頹喪地抓著我的頭髮，無助地再補幾刀，但似乎沒有幫助，剪得太短了，我的頭髮近似平頭，炸了起來。

「媽媽老了。」媽媽突然這麼說，我突然感覺到，那麼堅持、那麼逞強的媽媽，居然第一次認輸了。

我說沒事啊，我喜歡短頭髮，我討厭瀏海，短頭髮多方便……這些無謂的語言起不了作用，媽媽非常沮喪，她說總覺得哪裡有問題，但找不出問題。我問，是什麼問題？「要是知道是什麼問題就不用這麼煩惱了。」她說。

在我的心目中，媽媽是美髮大師，是執業超過五十年的專業職人，她曾經梭哈積蓄，遠赴日本研習美髮，戶頭只剩十八塊錢，卻笑著回來。那個年代出國是大事，阿公到處和村裡的人說，女兒出國了！媽媽的確是很罕見的美髮師，她是那麼尊重自己的專業。

此刻的媽媽，面對我的頭髮，徹底沒轍。她看著我的頭，抿著嘴唇，我想媽媽可能比我還要沮喪。「怎麼了？」其實我已經知道了，但我還是問她。「做不到想要做的樣子，就會很難過。」媽媽低聲說。

我才明白，媽媽已經不是以前的媽媽了。那個可以邊剪頭髮邊和我聊天的媽媽，那個手拿剪刀很穩的媽媽，那個剪頭髮動不動就兩個小時也不會喊累的媽媽，那個什麼髮形都剪得出來的媽媽。我可能必須接受，媽媽會變得愈來愈不一樣。

但是，媽，我還是只想給你剪頭髮。

我愛你媽媽，我每一天都愛你。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應