端午連假，台中藝文場館推端午風活動讓親子同樂。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年端午連假有3天，台中市各文化中心、藝文場館及圖書館，推出系列有「端午風」的趣味活動，包含陸上龍舟競賽、個人扭扭龍舟樂、手作藥材香氛包等，還有打卡送端午造型氣球等好禮，歡迎親子遊藝文場館享受端午佳節。

文化局表示，其中年年備受矚目的陸上龍舟，將於6月8日在葫蘆墩文化中心熱鬧登場，現場有大型陸上龍舟競賽及個人扭扭龍舟樂，多道以端午節傳統儀式及傳說設置的各式關卡，闖關完成及打卡獲得粽子香包及造型氣球等紀念品；6月9日另辦理「端午樂一夏」活動，安排原住民夫妻的「黃金夫妻」進行吉他演唱，與化身小丑的樂福哥哥表演魔術及雜技。

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端午連假，台中藝文場館推端午風活動讓親子同樂。（台中市府提供）

清水眷村文化園區於6月8日舉辦「漫遊清眷：仲夏五月五」活動，有好吃好逛的「仲夏市集」、可以認識中藥材及親自體驗製作的「藥草香包製作趣」，以及街頭藝人演出等節目。

台灣民俗文物館也於6月8日舉辦「端午節民俗闖關活動」，將透過民俗活動及闖關，介紹端午節傳統習俗和推廣各種有趣民俗體驗。

港區藝術中心則在6月9日辦理「港藝慶端陽」活動，有「綜合種子綁串趣」手作端午飾品課程、「端午小市集」，以及音樂饗宴。

此外，台中市各圖書分館推出端午節相關的傳說故事及節慶由來閱讀書籍推薦，讓民眾從書香中探索節慶。

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