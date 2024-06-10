文化部長李遠參加鹿港魯班公宴祭典 強調越在地越國際

文化部長李遠（右3）參加鹿港魯班公宴擔任主祭官，並欣賞工藝家的作品。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕文化部長李遠今（10）天來到彰化縣鹿港鎮，參加「鹿港魯班公宴」祭典，並擔任主祭官。李遠表示，越在地越國際，看到全場108桌超過500件工藝作品，令人驚艷；也讓他想起自己小時候，跟著爸爸在廟裡畫門神的時光與場景。

李遠今天逐桌欣賞工藝作品，李遠表示，感謝台灣工藝師一輩子的奉獻，並且不斷精進，他看到台灣工藝融入現代元素，令人感到驚豔，果然是越在地越國際。

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「鹿港魯班公宴」今天在亞太鹿港渡假村舉行巧聖先師祀典儀式，因為有「工藝界祖師爺」之稱的魯班公，生日就是農曆5月7日，因此，每年都會在魯班公生日之前或是當天舉行祀典儀式，並從1996年開創以工藝「看桌」的方式，把最拿手的作品來讓魯班公鑑賞。

文化部長李遠（左3）參加鹿港魯班公宴，縣長王惠美（左2）、立委黃秀芳（右2）也陪同欣賞工藝品。（彰化縣政府提供）

今天的巧聖先師祀典儀式，由李遠擔任主祭官，彰化縣長王惠美、朝陽鹿港協會理事長林新發等人也都出席，依照傳統由主祭官獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，以傳達尊師重道的精神。

林新發表示，今年在「獻五寶」儀式後，增加了「祭先賢子弟」儀禮，也對工藝先賢表達崇敬之意。由於今天是為魯班公宴活動最後一天，最後將「博杯」選出值年爐主，最多「聖杯」者將恭請巧聖先師會的魯班公神尊返家供奉1年。

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