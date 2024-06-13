（影音）竹北十興國小弦樂團今先後為拙茁家園、寧園安養院義演

拙茁家園主任王瓊如（右）送上感謝狀，謝謝十興國小校長徐發斌率領十興國小弦樂團到家園分享音樂。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣十興國小弦樂團今（13）天出動12名昨日甫踏出校門的6年級畢業生，用1天時間，從竹東世光教養院拙茁家園為起點，巡迴義演到湖口寧園安養院，用悠揚、輕快的樂音，送給拙茁家園院生和寧園的長輩們美好一天。

這2場來自十興國小弦樂團的公益演出，早上9點半在竹東世光教養院的拙茁家園，下午2點半則在湖口寧園登場，為時約20分鐘。

請繼續往下閱讀...

拙茁家園除由家園主任王瓊如代表致贈感謝狀給校方，院生們也端出他們自製的紫蘇檸檬茶回饋十興國小師生，十興國小校長徐發斌則送上來自竹北的地方糕點，替這場音樂會再添甜美滋味。

王瓊如說，拙茁是2010年成立的小型機構，目前共有29名院生，其中有3分之1是失依家庭的子弟。正因機構是小型的，不但還有不少人不認識拙茁家園，過去也從來沒有表演團隊到家園演出，所以今天早上十興國小弦樂團的公益表演，對院生來講是很難得和新鮮的機會。

拙茁家園院生欣賞十興國小弦樂團的演出，有院生猶如指揮家般，在側即興加入表演。（記者黃美珠攝）

徐發斌說，該校弦樂團成立在2009年，是縣內校園最早成立的弦樂團。今天在指導老師黃努萌等的帶領下，他們把音樂所帶來的愛和歡樂分享給院生。

他說，該校43名弦樂團團員中，今天來的是昨天才剛踏出校門的6年級畢業生，希望透過這樣的活動，把他們的技能分享給大家。特別是學習過程中的辛酸苦辣或對人生美好的憧憬，他們都希望能透過樂音跟拙茁家園內的所有人分享，期待拙茁的院生們也能跟十興的孩子一樣，能快樂地欣賞音樂和生活。

十興弦樂團今天一開場就獻上膾炙人口的迪士尼經典動畫音樂〈小美人魚〉系列，接著是〈美女與野獸〉；悠揚而輕快的樂音，立刻抓緊了拙茁院生的耳朵，有人甚至高舉起雙手狀似指揮家般隨著音樂而舞動。

接著十興弦樂團又送上周杰倫的〈告白氣球〉、五月天的組曲，讓所有在場者一大早就如醍醐灌頂似的，擁有一天愉悅、清新的好心情。

拙茁家園院生們對十興國小弦樂團的精采表演，抱以熱烈掌聲回饋。（記者黃美珠攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法