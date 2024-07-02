（影音）台南文青電影院「真善美劇院」傳熄燈 黃偉哲邀影迷「看爆」搶救

位於原延平大樓的「真善美劇院」將在8月1日結束營運，引起眾人不捨。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕坐落於南市中西區歷史城區、被譽為「文青電影院」的台南真善美劇院，業者宣布將在8月1日結束營運，引起眾人不捨。對此，台南市長黃偉哲今（2）日受訪表示，感到不勝唏噓，是否有轉圜餘地仍是未知數，但希望大家可趁機會「看爆它」。

南市文化局則表示，將進一步了解，是否有需要協助之處。

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黃偉哲說，真善美劇院將走入歷史，令人感到相當不捨，也希望大家趁最後的時間「看爆它」，相信台南有不少民眾喜歡觀賞藝術電影，然而隨著時代變遷，近年來各地都有影院吹熄燈號，就像當年的錄影帶、DVD逐漸走入歷史，都令人感到不勝唏噓，真善美劇院是否有轉圜餘地，尚不可知，希望大家前往看看電影，找回回憶與青春。

台南「真善美劇院」貼出公告，評估諸多大環境因素後，將於今年8月1日落幕。（擷自臉書）

業者昨日晚貼出公告，諸多大環境因素評估後，「不得不遺憾宣布真善美劇院將在今年8月1日最終場按下終止鍵」，誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，後續相關會員點數及持有團票者，將會另發布相關辦理公告，歡迎喜歡台南真善美的影迷，一起到劇院拍照留念說再見。

中西區議員沈震東說，真善美劇院公告即將熄燈，感到相當不捨，台南也少了一個觀賞藝術電影的地方。經歷去年一度傳出政大書城，今年真善美戲院撤出延平大樓，其實地方都有傳出延平大樓要改建，增加停車空間的傳聞，然而卻受到附近古蹟景觀保存、歷史街區等法規的限制，導致計畫窒礙難行。他呼籲市府和文化局，應該要積極協調，增加附近商業機能，不要讓隔著西門路，古蹟區和其他區域呈現兩樣情。

台南真善美劇院具有懷舊古味。（記者洪瑞琴攝）

真善美劇院承載昔日日治時期「宮古座」，到後來「延平戲院」歷史演替，業者斥資近1.2億元，於2018年重新正式開幕，打造台南市首家藝術電影院，不僅聘請名建築師朱世康打造懷舊復古風格，且保留延平戲院舊磚石、木材、舊門窗家俱、舊圖像及使用過的膠卷放映設備等，內部裝潢還仿老巷弄呈現，處處有古早味。

剩不到1個月即將熄燈，大批影迷網友紛紛湧入劇院臉書留言：「以後要去哪看優質小品電影」、「台南不能沒有真善美」、「我要哭了，以後要去哪裡看日本電影」、「希望能跟政大書城一樣絕境重生呀」、「悲劇」。

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