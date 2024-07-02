奇美「史上最高規格西洋畫展」 開幕迄今已湧近20萬參觀人次

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」特展開幕迄今，參觀人潮絡繹不絕。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被形容是台灣史上最高規格的西洋畫展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，在奇美博物館正式登場迄今兩個月， 持續受到歡迎，累計已湧入近20萬參觀人次，顯見迴響之熱烈。

「從拉斐爾到梵谷」未演先轟動，開展前就造成各界搶票，奇美博物館採預約方式，進行人流總量管制，以兼顧參觀品質，深獲進場民眾好評。

請繼續往下閱讀...

暑假已經開始，學生不用上課，7、8月份將掀起參觀熱潮，館方表示，雖然民眾也可以現場購票，但因數量有限，建議提早抵達。

特展期間，週五、六、日都開放至晚上8點，館方指出，民眾若想避開炎熱的白天，也可多利用入夜後來參觀。

除了展覽本身之外，館方也規畫「穿越時空的旅人」親子導覽探索體驗活動，從作品中的食、衣、住、行、娛樂等不同面向進行賞析，展開一段有趣好玩的西洋繪畫之旅。

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」特展開幕迄今，參觀人潮絡繹不絕。（記者吳俊鋒攝）

館方提到，將由講師帶領親子在展廳中觀察畫作細節，之後回到工作坊教室，透過學習探索包的引導提問，進行後續的體驗課程；名額所剩不多，有興趣的民眾請把握機會，報名請洽奇美博物館官網（https://bit.ly/3vXRzhI）。

特展匯聚波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等50位大師的52件真跡原作，引領觀眾從文藝復興至印象派，體驗橫跨400年的西洋藝術經典之旅。

珍藏展內容共分4大單元，依序為「人文的甦醒：歐洲文藝復興繪畫」、「從王室到平民：巴洛克繪畫」、「探索與創造：壯遊風潮」與「光線與色彩：印象派繪畫」等，參觀空間的規畫相當寬敞，讓民眾可以更舒適地感受世界經典之作。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法