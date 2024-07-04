文化幣新增暑假「國片馬拉松」回饋1000點 10大片單出爐

文化部長李遠出席《我想和你在一起》電影首映，與劇中演員毛祈生（左下）、可伊（右下）等，一起宣傳文化幣「看國片」點數回饋。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠就任滿月時，喊出暑假要推文化幣加碼特別計畫，鼓勵年輕人看國片。文化部今（4）日宣布，文化幣暑假限定「國片馬拉松」，將自明（5）日起至9月15日，期間限定，觀看暑期強檔國片2次（含）以上即享文化幣點數回饋，累積看2次回饋100點、看3次200點、4次300點、5次400點，看越多、領越多，最多可累積到5次，合計可領到1000點回饋。

文化部表示，「國片馬拉松」只要消費達200點就視為累計看1次國片，同時，原有的「結伴看國片」消費350點回饋100點活動也持續進行。比如，揪好友一起看國片，單次使用400點文化幣，除了可以累積觀看次數2次，獲得「國片馬拉松」回饋100點，還會再加上「結伴看國片」活動再回饋100點。自己下次去再去看國片消費達200點時，就是累積「國片馬拉松」第3次，可直接再獲得200點回饋。

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不過，文化部提醒，單日最多只能累計2次觀看數，活動最多累計觀看次數為5次，總回饋1000點。

文化部列出113年暑假強檔國片上映檔期。（文化部提供）

文化部特別列出暑假「國片馬拉松」推薦片單：《破浪男女》、《我想和你在一起》、《愛的噩夢》、《夏日的檸檬草》、《愛情城事》、《角頭：大橋頭》、《阿姨，上學囉！》、《我父英風》、《鬼才之道》、《嘎啦》。

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