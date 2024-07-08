南市圖吉祥物KUSO名畫 化身「蛙娜麗莎」迎雙展

台南市立圖書館吉祥物蛙寶KUSO名畫〈蒙娜麗莎〉，化身「蛙娜麗莎」，迎接大小讀者入館看展。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕 台南奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，開展2個月已吸引近20萬人次參觀。高雄市立美術館攜手英國泰德美術館，則推出「瞬間——穿越繪畫與攝影之旅」大展，展出包括畢卡索等大師的55件作品。台南市立圖書館響應這2個國際藝術巨匠特展，暑假期間也策畫「圖書館裡的美術館」、「台南小藝埕」雙書展，吉祥物蛙寶並KUSO名畫〈蒙娜麗莎〉，化身「蛙娜麗莎」，迎接大小讀者入館看展。

南市圖「圖書館裡的美術館」書展，精選中西合併的藝術書籍，及館員收藏的故宮文創品如〈翠玉白菜〉、〈東坡肉石〉等，並展出名畫長卷黃公望〈富春山居圖〉；現場還陳列聚寶盆，讓「真」魚優游於西畫蓮葉間；此外，還有印象派大師莫內、梵谷等名畫布景，搭配向日葵盆栽，讓畫作中的向日葵彷彿跳出畫框，柱子上則有蛙寶模仿名畫的畫作〈蛙娜麗莎〉，吸引民眾目光。

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台南市立圖書館於暑假期間，推出「圖書館裡的美術館」、「台南小藝埕」雙書展。（南市圖提供）

「台南小藝埕」書展推薦台南文史、藝術主題書籍，並陳列懷舊的手工藤製桌椅，以及在地畫家郭桂玲的台南武德殿作品，另外還有台南各鄉鎮手工藝品及精緻舊物，如西港桂黍迷你家具、喜樹阿媽蔬果包、阿公竹製品、中西區竹製子母椅以及刺繡畫、刷毛動物、新娘娃娃、七彩光纖轉轉燈等，一窺阿公阿嬤時代最流行的手工藝。

展覽展出至9月30日止，配合書展同時推出暑期限定送好禮活動，民眾只要在展覽期間填寫問卷並借閱3本3樓台南分區資源中心的圖書，即可兌換飲料提袋或便利貼、資料夾等禮物。

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