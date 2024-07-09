暑假暑假出遊旺季 南市圖推借書集點

台南市立圖書館永康新總館推出借書集點換旅行小物活動，每次只要借閱10本書就能集１點。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕暑假是旅遊旺季，台南市立圖書館永康新總館推出「旅讀集章：借書集點遊世界」活動，鼓勵民眾帶著書本去旅行，每次借閱10本書，即可集1點，集滿點數就能兌換旅行小物，最大獎有14吋行李箱、藍牙喇叭等。

暑假期間加上天氣炎熱，南市圖永康新總館暑假以來每天都有不少民眾入館，還有安親班帶著小朋友一同享受閱讀樂，而館方也趁機規畫「2023好書大家讀」、「台南小藝埕」、「進級吧！外語力大補帖」等多元主題書展，以及借書集點等活動，邀民眾一同讀好書。

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其中，借書集點活動自即日起至9月29日止，每次借閱10本書即可集1點，一天最多可集3點，3點起可兌換旅行小物，獎品有蛙寶L夾、電子行李秤、秒開帳篷、14吋行李箱、藍牙喇叭、行動電源、手持蒸氣掛燙機等。

台南市立圖書館永康新總館推出借書集點換旅行小物活動，每次只要借閱10本書就能集１點。（記者劉婉君攝）

館長楊馥菱鼓勵讀者，在外出旅行「行萬里路」的同時，也能「讀萬卷書」，使閱讀因旅行變得更好玩。

楊馥菱指出，圖書館於暑假期間辦理各類活動，希望使不同年齡層的讀者，都能享受與體驗多元豐富的主題活動，寓教於樂。包含「這young閱讀很加分」青少年閱讀素養活動、「說故事活動」帶領兒童互動閱讀、「FUN暑假e起去學習」透過課程學習各式數位資源使用技巧、「創客暑期研習班」體驗製作創意姓名章與縫紉電繡、邀請詹慶齡、詹宏志等名人來開講，以及「台南400好書展」閱覽台南文化主題圖書與展覽。

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