彰化青少年樂團 登上維也納金色大廳

彰化縣立青少年管弦樂團應邀在世界五大音樂廳之一的維也納金色大廳演出。金色大廳是世界五大音樂廳之一。（圖縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕2024維也納國際青少年音樂節正於奧地利維也納進行中，彰化縣立青少年管弦樂團應邀在世界五大音樂廳之一的維也納金色大廳演出。

該團由副縣長林田富帶領指揮莊凱圍及44位團員前往，與來自世界各地的音樂好手交流切磋。

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彰化人也是南郭國小校友的駐奧地利大使張小月（中）到場觀賞，對團員們的精湛表演讚譽有加。（圖縣府提供）

音樂節期間，樂團在維也納合唱團演奏廳進行公益演出，曲目包括奧芬巴哈的《天堂與地獄序曲》、電影配樂《新天堂樂園》和台灣民謠組曲等。

彰化青少年樂團在維也納樂戶外庭院快閃演出，吸引了不少外國人駐足聆聽。（圖縣府提供）

此外，樂團在戶外進行快閃演出，吸引了眾多國際友人駐足聆聽。第二場公益演出在奧地利國家電台音樂廳舉行，彰化人也是南郭國小校友的駐奧地利大使張小月到場觀賞，對團員們的精湛表演讚譽有加，並為來自家鄉的孩子們感到驕傲。

維也納金色大廳是世界五大音樂廳之一，要進得了該殿堂，要有一定的實力。（圖縣府提供）

教育處表示，這次音樂節安排了多首經典曲目，包括布列頓的《音樂之夜》、艾爾加的《愛的禮讚》、小約翰·史特勞斯的《春之聲圓舞曲》、比才的《阿萊城姑娘第二組曲》等，以及國內作曲家李佳盈的民謠組曲。

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