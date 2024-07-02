（影音）台灣近代史登世界舞台 桃園唐爵愛樂7/3赴維也納演奏台語音樂劇

桃園市唐爵愛樂管弦樂團舉辦維也納行前宣傳。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市唐爵愛樂管弦樂團本月3日將前往奧地利維也納音樂廳金色大廳參加國際青少年音樂節（Summa Cum Laude Festival），與30個國家管弦樂團同台競賽，團員將演出長達16分鐘的台語歷史音樂劇「泰平時代——大成百年」，不僅生動地展示台灣從甲午戰敗、因馬關條約被割讓及乙未保台戰爭等近現代史的重要片段，希望讓世界聽到台灣音樂的美妙；2日晚上在桃園客家文化館舉辦行前演出，採自由進場。

桃園市唐爵愛樂管弦樂團即本月3日將前往奧地利維也納音樂廳金色大廳參加國際青少年音樂節。（記者李容萍攝）

畢業於台中教育大學音樂學系的唐詩傑（39歲），退伍後期盼培養更多古典音樂人才，並開發屬於桃園在地的音樂作品，返鄉八德於2012年成立唐爵愛樂管弦樂團，團員皆為桃園在地音樂家、桃園各校音樂班學生為團員主軸，包括武陵高中、中興國中和大成、西門國小及東興國中超越樂團等愛樂人士合作，青少年樂團團員年齡介於12到24歲，職業樂團由各校音樂老師組成，樂團以古典音樂為核心，2019年曾登上國家音樂廳演出。

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這次赴維也納演奏的台語歷史音樂劇「泰平時代——大成百年」，也是大成國小100週年紀念所創作，以日治時期台灣教師邱創忠的生命歷程貫穿全劇，搭配同時期音樂家所創作的台灣唱片作品，以古典樂形式述說台灣近代史的重要片段，還傳達先民們強韌的生命力和對傳統文化的信仰，是一個極具意義的演出。

邱創忠的孫輩邱顯博提到，他的阿公畢業於日治時期台北師範學校，在擔任大湳公學校首任教頭時因被日本官員欺凌而辭職，到台灣本土意識強烈的泰平唱片從事音樂創作，又因總督府查禁而改行從商，在皇民化運動中運用巧思維護傳統信仰，二戰末期與借住的神風特攻隊互動，台灣光復後自學國語，最後回到大湳國民學校擔任校長並創作校歌；八德區八塊厝的餘慶堂公祠就是神風特攻隊長駐所與神風戰機疏散區的通訊指揮中心。

就讀有得國際中小學的大提琴團員陳宥希說，自幼學音樂雖然辛苦，如今能登上世界舞台是難能可貴的經驗，她非常期待。

桃園市幼教機構──偵娣文教事業董事長謝霑宥、執行長戴兆庭對音樂教育人才培育不遺餘力，對此次唐爵樂團能夠啟程前往維也納比賽大力贊助，並親自帶隊前往給予團員最大的支援。

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