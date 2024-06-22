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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】兒美館青埔小偵探學習單 邀民眾探索聲音風景

2024/06/22 05:30

桃園市兒童美術館聲音學習單「青埔小偵探」，由藝術家鄭琬蒨設計。 （桃園市立美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由桃園市兒童美術館偕同聲音藝術家鄭琬蒨合作開發的「青埔小偵探」聲音學習單，邀請觀眾在美術館中探索日常的聲音，並透過自主導引式的學習法，認識聲響，發揮想像力。

孩童記錄下兒童美術館中發現的各種聲音風景。 （透島影業攝影，桃園市立美術館提供）

兒美館表示，聲音探索學習單引導兒童以日常忽略的感官「聽」覺出發，專注聆聽聲音的位置遠近，感受聲音的形狀、質感，連結聲音與記憶，並進一步思考日常聲音的消失與存在，在視覺為主導的日常感知中，鼓勵兒童以別開生面的方式，重新接近我們習以為常的生活。

藝術家鄭琬蒨蒐集青埔國小學童對聲音的感受、觀察及創作圖像，為兒美館量身開發設計學習單，透過聲音引導發現兒美館鄰近周邊的豐富面貌。另一方面，兒美館偕同藝術家實地踏查桃園人文自然景觀，如埤塘、大圳、稻田、穀倉等，錄製青埔在地特色聲音，通過這些聲音素材，兒童可以打開耳朵，聆聽城市聲音交響曲，並了解這些聲音背後的故事和意義。學習單內容豐富多元，如「創造聲音圖像拼貼」、「走，一起到橋上寫聲吧！」、「日常聲響採集」等，以城市聲音探索為主題，在自由探索的過程中，循序漸進開啟兒童對聲音及周圍環境的感知和思考。

兒美館「青埔小偵探」聲音學習單，可在兒美館現場限量索取，或自行至桃美館官網下載（https://tmofa.com/art00ARUVy），讓師生、親子共同合作完成學習單上的探索活動，分享彼此的聽覺體驗，此外，兒美館亦將持續推出多樣化活動，包括藝術家工作坊、教育推廣主題活動、團體導覽等服務，期待豐富親子觀眾的美術館參觀體驗，詳詢兒美館臉書及官網。

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