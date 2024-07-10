原民青少年尋根之旅 屏東原文發中心探索內涵傳承文化

學子到口社學習製作傳統美食。（原文發中心提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原住民族委員會原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）主辦2024年青少年文化體驗營「山林、生活、智慧 itua 'inaljan」今天圓滿落幕，來自台灣各地的40名國中小與高中職學生，在為期兩天的活動中收獲滿滿，學員不僅能夠在台灣原住民族文化園區內參觀、學習，更能親身走訪部落，體驗當地的生活與智慧，深入體驗與探索原住民族豐富的文化內涵和傳統智慧，建立對多元文化的理解與尊重。

口社的部落導覽。（原文發中心提供）

原文發中心指出，活動首日先請學子們欣賞全國頗具盛名的娜麓灣樂舞劇團「卡那卡那富族-米貢祭」展演，認識卡那卡那富族的文化知識，接著在導覽人員的帶領下，深入園區的塔瑪麓灣區和富谷灣區，透過文化講解和親身體驗，了解原住民族的傳統文化和生活方式，體會到原住民族與自然環境和諧共處的智慧。

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學子到口社部落與VUVU們製作花環，（原文發中心提供）

第二天則是進入部落，從三地門鄉口社村出發，學員們在部落耆老的帶領下頂著烈日走讀部落的歷史文化與神話故事。接著學員們與文化健康站的長輩們一同親手製作傳統美食culjuk及學習部落古謠和製作花環頭飾，透過吟唱與手作的實作課程，讓學員們感受原住民族文化與藝術的魅力，並在過程中學會團隊合作和相互尊重。

學子到口社部落學習製作傳統美食麻糬。（原文發中心提供）

今天下午兩天課程結束，結業式上學子還要展示兩天以來的學習成果，並分享自己的心得與收穫。學員們在這次活動中不僅學習原民知識，也激盪情感的交流與文化的碰撞，是一次難忘的生命經驗，也在心中種下了尊重與多元價值的種子，成為日後推動多元文化共榮的重要力量。

學子到塔瑪麓灣區接觸射箭。（原文發中心提供）

原文發中心指出，這次活動不僅為文化體驗，更是一場深刻的環境教育，學員們在活動中學習如何與環境和平共處並保持謙卑，同時樂於分享與維護自然資源，盼透過這樣的活動，讓更多的青少年了解並尊重台灣各種族群及原住民族間各族的多元文化，並在未來成為文化傳承的重要推動者。

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