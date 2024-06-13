台東3大原民團在夏威夷「太平洋藝術節」演出 展現台灣原民文化之美

台東杵音文化藝術團在夏威夷「太平洋藝術節」交流論壇演出。（台東縣府提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕第13屆「太平洋藝術節」在夏威夷首府檀香山舉辦，台東縣政府與當地原住民學校卡美哈美哈學合作，於「Moananuiākea太平洋對話與文化交流」論壇中，邀請蘭嶼小飛魚文化展演隊、東布青樂團及杵音文化藝術團的樂舞演出，讓台東原住民多元的文化站上世界的舞台。

縣長饒慶鈴表示，卡美哈美哈學校文化執行長Randie Kamuela Fong去年12月曾受邀至台東獵人學校擔任「2023國際南島藝術交流日」講者，與台東建立深厚的情誼。此次參與「太平洋藝術節」，縣府透過與國際重要原住民單位的連結，將台東優秀演藝團隊推上國際舞台，呈現達悟族、阿美族及布農族不同的樂舞文化，在4年1度的原住民藝術文化盛事中發光發熱，也讓年輕一代的原住民藝術家，藉此機會與其他南島語系國家相互交流與觀摩學習。

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蘭嶼小飛魚文化展演隊在夏威夷「太平洋藝術節」交流論壇演出。（台東縣府提供）

文化處指出，卡美哈美哈學校於6月11日至13日在夏威夷會議中心舉辦為期3天的「Moananuiākea太平洋對話與文化交流」論壇，從太平洋島國的自主權、樂舞傳說及海洋環境3個層面切入，探討太平洋地區文化遺產的永續性。11日由蘭嶼鄉椰油國小的「小飛魚文化展演隊」開場，小朋友們帶來小米豐收祭、柔情的頭髮舞、男子精神舞及澎湃的大船下水祭，充分展現達悟族的傳統文化與祭儀精神。

由延平鄉及海端鄉的布農青年組成的「東布青樂團」，以布農族獨特的八部合音演唱傳統古調、布農族童謠及林班歌謠，呈現台東縱谷與南迴的傳統音樂特色。

另外，致力於複音傳習的「杵音文化藝術團」，2021年登錄為重要傳統表演藝術「阿美族馬蘭Macacadaay」保存者，此次帶來兩個節目，6月11日「馬蘭聲籟．杵音有您有我」主要呈現早期農業時期工作、休閒及聚會所唱的馬蘭複音歌謠，族人們透過歌聲慰勞彼此、傳遞情感；6月13日杵音文化藝術團呈現當代創作「如是生活〜把生活唱在歌裡 pa'olic ko 'orip」選粹，敘述人生故事的一路風景。

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