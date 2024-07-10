夏日藝文生活盛宴 桃園原民會館開館20週年活動開跑

桃園副市長蘇俊賓（中）等人主持桃園原民會館《mpusal 20x20溯源》20週年特展及《vekalan無限世》6都8館行銷展開幕式。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原住民族文化會館（原民會館）以傳承、保存與推廣原住民族文化為宗旨，自2004年7月10日開館至今走過20個年頭，市府原住民族行政局慶祝這一重要里程碑舉辦系列20週年館慶活動。副市長蘇俊賓今（10）日下午主持《mpusal 20x20溯源》20週年特展及《vekalan無限世》6都8館行銷展開幕，宣告20歲館慶展覽及系列慶祝活動開跑。

桃園原民會館駐館藝術家黃慧娟以「輪廓」為主題的系列作品。（記者李容萍攝）

蘇俊賓表示，原民會館在這20年的時光，桃園意識到都會區原住民族人倍增，除了原鄉部落傳承文化之外，桃園市原住民族文化會館更提供了原住民族當代藝術創作、發展的空間。過去桃園市原住民族文化會館獲得多次評鑑優等；此次市府攜手6都直轄市8處原民館，期待透過20週年的文化底蘊與各館成果，引領民眾對原住民文化與發展歷史有更深的認識，共譜原民文化永續，邁向未來每一個20年。

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桃園原民會館駐館藝術家黃慧娟以「輪廓」為主題的系列作品。（記者李容萍攝）

原民局副局長陳正雄表示，為期4個月的《mpusal 20*20 溯源》特展，聚焦於20至30歲的原住民藝術家，展現他們對空間、時間、人、土地、海洋、自然的獨特見解，以多元展陳方式回望歷史同時展望未來；《vekalan無限世－6都8館行銷展》廣邀6都直轄市共8間原民文化館共同策展，展現原住民族文化豐碩果實，引領民眾對原住民文化與發展歷史有更深的認識。

桃園原民會館駐館藝術家黃慧娟以「輪廓」為主題的系列作品。（記者李容萍攝）

本檔駐館藝術家黃慧娟，阿美族人，生於花蓮馬太林部落，媽媽來自台東的電光部落，深信藝術有著無限的可能性，呼應「溯源」與展品創作理念，作品取名「輪廓」將原住民文化與個人經歷融合，展現出藝術家對時間、成長經歷及文化的感悟，畫出屬於自己獨一無二的輪廓 。

除了展覽，系列活動還有13日辦理廿週年紀念LOGO設計競賽及全國原住民族文化（物）館發展論壇，20日辦理原語宙音樂節暨親子著色創作比賽，鼓勵大家以「原來的語言」（母語），唱出最動人的聲音，當天也辦理幼兒園及國小學童著色創作比賽。

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