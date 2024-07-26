共創鶯歌生活百味！陶博館參與式預算廣徵提案

鶯歌陶瓷博物館參與式預算廣徵提案得票最高前2名，分別可獲提案費3萬元、2萬元提案獎金。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館為持續推動新北市民參與鶯歌地區公共事務，陶博館第3年辦理參與式預算計畫徵件，主軸為「2024生活百味—鶯歌陶瓷產業文化及鶯歌燒推廣參與式預算」，邀請大家集思廣益，提案得票最高前2名，分別可獲提案費3萬元、2萬元，每案有10萬元執行費用，獲選提案者將與陶博館攜手執行。

陶博館長張啟文表示，今年陶博館參與式預算計畫主軸為「2024生活百味—鶯歌陶瓷產業文化及鶯歌燒推廣參與式預算」，鼓勵創新提案，以護育鶯歌的大漢溪元素及提升大眾生活情境氛圍為主題，無論是展演、民俗文化活動或影像聲音呈現等多元形式皆可提案。提案人須年滿18歲，設籍於新北市鶯歌區的市民、關心鶯歌文化的一般民眾、登記設立於鶯歌區的廠商或合法立案的人民團體可參與提案，歡迎至陶博館官網下載提案表，以電子郵件（yinggewares@ntpc.gov.tw）或郵寄方式進行提案。

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陶博館即日起開放參與式預算徵件至113年8月30日止，預計於9月中旬召開實體提案說明會，並在9月19日至10月4日辦理線上投票，得票最高的前2名，將與陶博館共同規畫推動，明年起陸續執行參與式預算提案，更多的徵件資訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁https://www.facebook.com／YCMuseum查詢。

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