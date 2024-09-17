溫哥華高中生吳昱廷借助科技 「隨身攜帶」台灣畫家蘇憲法作品 以藝術行銷台灣

知名畫家蘇憲法（左）在畫室接受吳昱廷（右）的採訪。（吳昱廷提供）

〔駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕入圍2024年國際青年親善大使的候選人吳昱廷在過去8個月，「隨身攜帶」台灣油畫家蘇憲法的作品，出席溫哥華小大活動，讓更多加拿大人看到台灣畫家的作品，散播台灣藝術之美。

欲帶著油畫作品到處展示，聽起來似乎不像是一個在加拿大出生的高中生能做到的事。原來吳昱廷有他的「祕密武器」，他的宣傳台灣計畫得到台灣友達光電的幫助，過程中使用友達光電FindARTs擬真藝屏，而蘇憲法的油畫即儲存在藝屏內，將藝術與科技結合。如此一來，不管走到那裡，看畫人士透過擬真藝屏即可以欣賞蘇憲法的畫，彷彿在博物館內欣賞畫家的真跡一般。

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友達光電的擬真藝屏儲存蘇憲法的作品，畫質與在博物館欣賞相當。（吳昱廷提供）

吳昱廷說，蘇憲法教授的12幅油畫作品，已分別在蘇富比國際地產加拿大公司、卑詩省台灣商會2024年台商之夜、溫哥華國際電影節、Gryphon Development發展商的活動展示，賞畫人次接近600人。

吳昱廷說，選擇到卑詩省台灣商會台商之夜展示，那是因為該活動每年舉辦，總是政商雲集。今年約有300名來賓參加，來賓來自商界、政界以及文化領域。他認為，做為一個促進台加經濟和文化交流的平台，台商之夜不僅是商務合作的良好契機，也是一個文化傳播的重要場合。

吳昱廷說，在這場年度晚宴時，透過FindARTs擬真藝屏，展示了蘇憲法教授具代表性的作品，不少科技專家對於友達能夠通過先進抗反光，及極度擬真還原圖像色彩整合技術，將作品的細節和背後的故事呈現，頻頻點頭稱讚。

他表示，他也曾找Starbucks咖啡廳，希望咖啡廳能夠配合提供一個角落放藝屏，但由於苦等不到回應，所以他就帶著藝屏去溫哥華市中心的Starbucks旗艦店喝咖啡，遇到人就介紹蘇憲法的油畫，等於是在咖啡廳內作「快閃」活動，成功引起了注意，得到不少迴響。他說，溫哥華市中心聚集了世界各地來的族裔，他與來喝咖啡的觀光客聊起了台灣的藝術，效果出乎他的預料。

吳昱廷在溫哥華市中心的Starbucks展示蘇憲法的畫作，引起觀光客的興趣。（吳昱廷提供）

吳昱廷還想到，如果溫哥華所有圖書館都能展示蘇憲法的油畫，那應該可以讓更多加拿大人看到，所以他也去和圖書館總部連絡，可惜至今未有回應。不過，吳昱廷並不灰心。

現在就讀 Alexander Academy 12年級的吳昱廷，將於明年上大學，他表示希望在大學時能夠專攻影片製作。由於吳昱廷對製作影片極有興趣，自己也是一個業餘Youtuber，同學和朋友主要稱他為Jonathan，Jonathan Wu即是他的頻道名稱。他將每一場蘇憲法作品展示活動都製作成影片，透過社群媒體持續傳播，畢竟網路無國界，透過網路，全世界都能看見台灣令人驚豔的作品及科技，繼續向全世界行銷台灣。

今年的暑假，吳昱廷特別忙碌，他在7月6日至8月2日之間參加了海外青年英語服務營，在第一周完成受訓後，第二周及第三周在竹北的竹仁國小教6歲至10歲的小朋友英文，最後一周還與同時參加服務營的學生們一同去旅行，留下難忘回憶。但即使在暑假，他也是沒有忘記需要繼續行銷台灣的藝術。

於是，吳昱廷與母親一同去參觀友達光電在台北的FindARTs藝廊，之後並訪問了蘇憲法教授，該訪問目前仍在剪輯階段，希望很快完成放上網與全球愛好台灣藝術的朋友分享。吳昱廷說，這次以蘇憲法大師的油畫向全世界行銷台灣藝術的經驗讓他真實體驗藝術無國界，有了新科技的幫助，行銷台灣更是如虎添翼。

吳昱廷為行銷台灣藝術建立了網站，網址是jonathanwu.ca。

卑詩省議員姚君憲（左）來看蘇憲法的畫作，與吳昱廷（右）合影。（吳昱廷提供）

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