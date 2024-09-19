台中樂器節 10/5后里馬場盛大登場

台中樂器節將於十月五日登場。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕薩克斯風、爵士鼓和長笛樂手齊聚后里輪番獻藝！「2024台中樂器節」將於10月5、6日在后里馬場盛大登場，5日將舉行壯觀的「樂器大匯演」，號召近千位樂手同台演奏開幕曲，以及各界好手角逐30萬元總獎金的「樂器演奏比賽」決賽，熱鬧非凡，喜愛樂器的民眾絕對不要錯過。

今日宣傳活動邀請后里星光薩克斯風樂團的高音、中音、次中音薩克斯風三位樂手，以及飛翔樂團的小提琴手、吉他手、長笛手、烏克麗麗手和大提琴手共同合奏美妙樂音。文化局長陳佳君表示，「台中樂器節」今年邁入第19屆，希望透過樂器節，匯聚全台傑出樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊和在地產業的發展，讓更多民眾享受精采豐富的音樂饗宴。5、6日活動期間，除邀請多所在地學校的音樂精英及特色樂團進行表演，更安排「愛秀舞台」鼓勵在地樂團展示風采。

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活動現場設置樂器派對市集，展出樂器師傅們巧手打造的各式樂器，並安排彩繪陶笛DIY體驗等活動，現場消費滿額還可參與好禮摸彩，歡迎民眾前往體驗與支持。

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