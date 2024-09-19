限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台中樂器節 10/5后里馬場盛大登場
台中樂器節將於十月五日登場。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕薩克斯風、爵士鼓和長笛樂手齊聚后里輪番獻藝！「2024台中樂器節」將於10月5、6日在后里馬場盛大登場，5日將舉行壯觀的「樂器大匯演」，號召近千位樂手同台演奏開幕曲，以及各界好手角逐30萬元總獎金的「樂器演奏比賽」決賽，熱鬧非凡，喜愛樂器的民眾絕對不要錯過。
今日宣傳活動邀請后里星光薩克斯風樂團的高音、中音、次中音薩克斯風三位樂手，以及飛翔樂團的小提琴手、吉他手、長笛手、烏克麗麗手和大提琴手共同合奏美妙樂音。文化局長陳佳君表示，「台中樂器節」今年邁入第19屆，希望透過樂器節，匯聚全台傑出樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊和在地產業的發展，讓更多民眾享受精采豐富的音樂饗宴。5、6日活動期間，除邀請多所在地學校的音樂精英及特色樂團進行表演，更安排「愛秀舞台」鼓勵在地樂團展示風采。
請繼續往下閱讀...
活動現場設置樂器派對市集，展出樂器師傅們巧手打造的各式樂器，並安排彩繪陶笛DIY體驗等活動，現場消費滿額還可參與好禮摸彩，歡迎民眾前往體驗與支持。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
網友回應