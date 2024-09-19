自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中樂器節 10/5后里馬場盛大登場

2024/09/19 15:02

台中樂器節將於十月五日登場。（記者張軒哲攝）台中樂器節將於十月五日登場。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕薩克斯風、爵士鼓和長笛樂手齊聚后里輪番獻藝！「2024台中樂器節」將於10月5、6日在后里馬場盛大登場，5日將舉行壯觀的「樂器大匯演」，號召近千位樂手同台演奏開幕曲，以及各界好手角逐30萬元總獎金的「樂器演奏比賽」決賽，熱鬧非凡，喜愛樂器的民眾絕對不要錯過。

今日宣傳活動邀請后里星光薩克斯風樂團的高音、中音、次中音薩克斯風三位樂手，以及飛翔樂團的小提琴手、吉他手、長笛手、烏克麗麗手和大提琴手共同合奏美妙樂音。文化局長陳佳君表示，「台中樂器節」今年邁入第19屆，希望透過樂器節，匯聚全台傑出樂手和潛力新秀參與演出，支持藝文團隊和在地產業的發展，讓更多民眾享受精采豐富的音樂饗宴。5、6日活動期間，除邀請多所在地學校的音樂精英及特色樂團進行表演，更安排「愛秀舞台」鼓勵在地樂團展示風采。

活動現場設置樂器派對市集，展出樂器師傅們巧手打造的各式樂器，並安排彩繪陶笛DIY體驗等活動，現場消費滿額還可參與好禮摸彩，歡迎民眾前往體驗與支持。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應