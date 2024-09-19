台中清泉國中跨海城鄉交流 演出光影戲《鬼門，關！》

連獲9年特優清泉國中光影劇團，抵澎表演《鬼門，關！》節目。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／高雄報導〕台中市清泉國中參與藝術教育館今年「好優Show活動計畫」，劇團師生20餘人，由校長顏慧萍與議員王立任領軍下，今（19）日到澎湖縣馬公國小、明（20）日白沙鄉吉貝國小演出光影戲《鬼門，關！》，展開城鄉交流。

清泉國中鄰近高美濕地，是一所200多位學生的中小型學校，在一群熱心師長的努力下，14年前開始發展光影戲，榮獲9次全國學生創意戲劇比賽特優的殊榮，讓光影戲成為學校的特色，課程也榮獲教育部教學卓越獎。學校為拓展學生視野，2022年開始進行跳島計畫，帶領學生到金門、小琉球演出，今年申請藝術教育館「好優Show活動計畫」，獲得馬公國小與吉貝國小的協助，到澎湖演出。

請繼續往下閱讀...

此次演出劇目為《鬼門，關！》描述2個喝酒誤事的好兄弟，來不及在農曆7月結束前回到陰間，想要躲在人間，隔年鬼門開再偷溜回去。2個好兄弟在被牛頭馬面追捕的過程中，卻陰錯陽差地在人間破獲詐騙集團、拯救逃家少女的逗趣故事。透過戲劇的表現方式，省思現代社會常見的詐騙事件、提醒青少年千萬別誤入歧途。

看完演出後，馬公與吉貝的師生都對表演高度讚賞。在演出後，劇團也與觀眾進行互動與體驗，讓國小同學能夠更了解幕後的運作，對這些國中的大哥哥大姊姊十分佩服。清泉國中學生表示，非常珍惜這樣的機會，許多學生第一次來到澎湖，透過交流活動，除了將藝文表演與澎湖的同學分享，也能看到不同台灣本島的風光。

台中清泉國中與馬公國小相見歡，展開城鄉交流。（記者劉禹慶攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法