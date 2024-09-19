自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台中清泉國中跨海城鄉交流 演出光影戲《鬼門，關！》

2024/09/19 15:39

連獲9年特優清泉國中光影劇團，抵澎表演《鬼門，關！》節目。（記者劉禹慶攝）連獲9年特優清泉國中光影劇團，抵澎表演《鬼門，關！》節目。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／高雄報導〕台中市清泉國中參與藝術教育館今年「好優Show活動計畫」，劇團師生20餘人，由校長顏慧萍與議員王立任領軍下，今（19）日到澎湖縣馬公國小、明（20）日白沙鄉吉貝國小演出光影戲《鬼門，關！》，展開城鄉交流。

清泉國中鄰近高美濕地，是一所200多位學生的中小型學校，在一群熱心師長的努力下，14年前開始發展光影戲，榮獲9次全國學生創意戲劇比賽特優的殊榮，讓光影戲成為學校的特色，課程也榮獲教育部教學卓越獎。學校為拓展學生視野，2022年開始進行跳島計畫，帶領學生到金門、小琉球演出，今年申請藝術教育館「好優Show活動計畫」，獲得馬公國小與吉貝國小的協助，到澎湖演出。

此次演出劇目為《鬼門，關！》描述2個喝酒誤事的好兄弟，來不及在農曆7月結束前回到陰間，想要躲在人間，隔年鬼門開再偷溜回去。2個好兄弟在被牛頭馬面追捕的過程中，卻陰錯陽差地在人間破獲詐騙集團、拯救逃家少女的逗趣故事。透過戲劇的表現方式，省思現代社會常見的詐騙事件、提醒青少年千萬別誤入歧途。

看完演出後，馬公與吉貝的師生都對表演高度讚賞。在演出後，劇團也與觀眾進行互動與體驗，讓國小同學能夠更了解幕後的運作，對這些國中的大哥哥大姊姊十分佩服。清泉國中學生表示，非常珍惜這樣的機會，許多學生第一次來到澎湖，透過交流活動，除了將藝文表演與澎湖的同學分享，也能看到不同台灣本島的風光。

台中清泉國中與馬公國小相見歡，展開城鄉交流。（記者劉禹慶攝）台中清泉國中與馬公國小相見歡，展開城鄉交流。（記者劉禹慶攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應