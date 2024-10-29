（影音）侯絡瓈歌聲如人間天使 代言身心障礙系列活動

「音樂精靈」侯絡瓈日獻唱創作曲「奢華夢想」。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕如果人間有天使，侯絡瓈就是！侯絡瓈今（29）日獻唱創作曲「奢華夢想」，為今年國際身障日系列活動代言，純淨優美的天籟之音，感動現場與會人士。

南市街頭藝人音樂精靈侯絡瓈，為今年國際身心障礙者日創作主題曲「奢華夢想」，與西港國小合唱團共同演出。侯絡瓈雖然身為多重障礙者，但她卻不因先天障礙的因素，努力克服重重困境與考驗，致力憑藉聽覺學習音樂創作，展現傑出的音樂天賦，並用溫馨療癒的歌詞與聲音持續感動人心，讓更多人看見這位「人間天使」的才華。

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南市「國際身心障礙者日」邀請社福團體共同參與，市長黃偉哲（左4）主持啟動儀式。（記者洪瑞琴攝）

響應每年12月3日聯合國「國際身心障礙者日」，南市政府今日在永華市政中心啟動身心障礙者日系列活動。市長黃偉哲表示，南市目前共有10萬多位身心障礙朋友，約占全市總人數5.4％，為促進身心障礙者權益，市府團隊長期致力推廣各項保障措施，以落實身障者在各生活層面的便利性與需求性，如推出公車智慧等車按鈕、停車費無障礙繳費措施等。

此外，在各旅遊中心提供「台南古蹟遊易讀手冊」，在藝文場館推出可事先預約的手語導覽，以及研製南市無障礙運動資源地圖，透過逐步改善各種公共設施與無障礙環境，致力為身障者打造更友善且舒適的無礙城市。

社會局表示，今年國際身障日系列活動，11月24日在奇美博物館奧林匹亞草坪辦理主場大型同樂會，用色彩、音樂打造共感生活的各項體驗活動；南市慈光身障協會與市府合作，11月27日在虹泰水凝膠世界觀光工廠召開研討會，邀請身障者與公車業者共同探討對策。

11月27日至明（2025）年2月10日，與德蘭啟智中心合作，在南紡A1館南藝廊舉辦「藝起大聲說」特展，帶領社會大眾從心智障礙者的視角來看世界。

南市「國際身心障礙者日」系列活動，今日在永華市政中心啟動儀式。（記者洪瑞琴攝）

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