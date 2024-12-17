台南客家美食講座 嘗冬至「粄圓」走讀人權歷史

客家傳統點心牛汶水。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市客委員舉辦「台南限定——客家人×客家美食×客家故事」活動圓滿落幕。適逢冬至將至，客委會主委陳新裕也藉機分享到，客家人在冬至吃的是「鹹湯圓」，而且要用筷子食用；現場也特別祭出熱騰騰現煮的客家湯圓，讓民眾感受不一樣的客家飲食文化。

活動中以美食與故事結合的方式，讓民眾同時享有味蕾及歷史的雙重體驗，並邀請來自馬來西亞的客家人陳欽生，分享他在台求學階段，因白色恐怖遭誣陷入獄的經歷，以及如今落地生根，投身捍衛民主與為人權奔走的故事。活動同時帶領民眾散步府城街區，走讀人權歷史現場；品嚐客家傳統點心「牛汶水」及其他特色餐點。

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陳新裕提到，湯圓的客家話叫做「粄圓」（ban' rhan）。客家人在冬至吃的不是甜湯圓，而是「鹹湯圓」且要用筷子吃。他說，此次特別以豆腐為基底製作的「牛汶水」搭配黑糖薑汁，再淋上芝麻跟花生，讓讓民眾能品嚐到熱騰騰的粄圓，另準備柿餅奶油紅豆最中、擂茶小西餅、橘香旅人蛋糕、豬籠粄及東方美人紫蘇康普茶等客家特色餐點。

參與民眾走讀人權場址正義書樓。（台南市政府提供）

陳新裕表示，今年活動規劃延續結合人權主題，並以「府城的歷史現址」為路線主題，包括吳園、正義書樓、台南市美術館1館、愛國婦人館、何川及黃瑞徵宿舍舊址、鄭海樹宿舍舊址、中西區圖書館、鄭海樹故居 、王育德紀念館等地點，讓參與者也能體會人權運動者的角色與貢獻。未來將持續以多元方式展現，持續規畫不同的主題活動。

台南市客委員舉辦「台南限定——客家人×客家美食×客家故事」活動圓滿落幕。（台南市政府提供）

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